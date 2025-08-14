Menü Kapat
Dünya
 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump'ın, Ukrayna Savaşı'nın son bulması için Rus lider Putin'e sunacağı teklif ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için nadir toprak elementlerine ulaşım imkanı sunacağı iddia edildi.

ABD lideri Trump'ın, Ukrayna Savaşı'nın son bulması için Rus lider Putin'e sunacağı teklif ortaya çıktı!
İngiliz basınından 'The Telegraph' gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmede çeşitli karlı fırsatlar sunacağını yazdı. Bunların arasında 'daki doğal kaynakların Rusya'ya açılması ve Rusya'nın havacılık sektörüne yönelik bazı ABD yaptırımlarının kaldırılmasının da yer aldığı iddia edildi.

Haberde, Trump yönetimindeki isimlerden Hazine Bakanı Scott Bessent'in, ile ekonomik tavizleri değerlendirerek ateşkes sürecini hızlandırmaya çalıştığı kaydedildi.

ABD lideri Trump'ın, Ukrayna Savaşı'nın son bulması için Rus lider Putin'e sunacağı teklif ortaya çıktı!

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ DE MASADA

Habere göre, bu teklifle Rusya’ya, ’da kontrolündeki bölgelerde bulunan nadir toprak elementlerine erişim hakkı verilmesi gündemde. Dünya genelinde batarya üretiminde kullanılan lityum rezervlerinin yaklaşık yüzde 10’una sahip Ukrayna'daki en büyük iki lityum yatağı ise şu an Rusya’nın kontrolündeki bölgelerde bulunuyor.

ABD lideri Trump'ın, Ukrayna Savaşı'nın son bulması için Rus lider Putin'e sunacağı teklif ortaya çıktı!

Haberde, mayısta ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri konusunda anlaşma imzalandığı, yeni maden işletmelerinin Rusya'nın işbirliğiyle daha hızlı faaliyete geçebileceği ifade edildi.

KRİTİK ZİRVENİN SAATİ BELLİ OLDU

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri ile ABD Başkanı 'ın yarın Alaska'da gerçekleştireceği görüşmenin TSİ 22.30'da başlayacağını açıkladı.

ABD, UKRAYNA İLE ANLAŞMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

ABD lideri Trump'ın, Ukrayna Savaşı'nın son bulması için Rus lider Putin'e sunacağı teklif ortaya çıktı!

Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı, artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna ile ABD arasında nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da mutabakat zaptı imzalanmıştı.

ABD lideri Trump ve Rus lider Putin'in görüşme saati belli oldu
Trump ve Putin'in görüşeceği Alaska'da felaket alarmı! Bölgeden tahliyeler başladı
