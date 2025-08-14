Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

ABD lideri Trump ve Rus lider Putin'in görüşme saati belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştireceği görüşmenin saati belli oldu. Cuma günü gerçekleşecek görüşme, TSİ 22.30'da başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD lideri Trump ve Rus lider Putin'in görüşme saati belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 12:27

Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın 'da gerçekleştireceği görüşmenin TSİ 22.30'da başlayacağını açıkladı.

Öte yandan Trump, Kennedy Center’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına, 15 Ağustos’ta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı ile konusunda yapacağı zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD lideri Trump ve Rus lider Putin'in görüşme saati belli oldu

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşme öncesinde dün çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi.

ABD Başkanı, "Görüşmemiz çok verimli geçti, 10 üzerinden 10 verirdim." ifadelerini kullanarak, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi amacıyla ele alınacak başlıkları değerlendirdiklerini kaydetti.

ABD lideri Trump ve Rus lider Putin'in görüşme saati belli oldu

Trump, "Cuma günü Putin, savaşı durdurma konusunda mutabık kalmazsa yaptırım uygular mısınız?" sorusuna, "Evet. Şu anda bu yaptırımların ne olacağını söylemeyeceğim, ancak bunun (Rusya için) ağır sonuçları olacak." şeklinde yanıt verdi.

ABD lideri Trump ve Rus lider Putin'in görüşme saati belli oldu

İKİNCİ GÖRÜŞMEYE YEŞİL IŞIK

Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin olumlu geçmesi halinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin bir araya geleceği ikinci bir düzenlemek istediğini belirterek, "İkinci görüşmenin gerçekleşme ihtimali yüksek. Eğer benim de yer almamı isterlerse, ben de orada olurum." dedi.

Trump, zirvede Putin ile yapacağı görüşmeden istediği sonuçları elde edememesi halinde ikinci bir buluşmanın gerçekleşmeyeceğini kaydetti​​​​​​​.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump ve Putin'in görüşeceği Alaska'da felaket alarmı! Bölgeden tahliyeler başladı
Putin ve Trump buluşması öncesi kırmızı alarm! Dünyanın gözü bu zirvede
ETİKETLER
#alaska
#vladimir putin
#yaptırımlar
#zirve
#Donald Trump
#Rusya
#Ukrayna
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.