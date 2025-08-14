Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Trump ve Putin'in görüşeceği Alaska'da felaket alarmı! Bölgeden tahliyeler başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği Alaska'da sel riski meydana geldi. Buzul ve karların oluşturduğu baraj taştı, bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı.

Trump ve Putin'in görüşeceği Alaska'da felaket alarmı! Bölgeden tahliyeler başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
09:03
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
09:03

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için bir kez daha harekete geçen ABD lideri Donald Trump, 'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek fakat bölgede riski var.

Trump ve Putin'in görüşeceği Alaska'da felaket alarmı! Bölgeden tahliyeler başladı

BARAJ TAŞTI: ŞİDDETLİ SEL RİSKİ

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden () yapılan açıklamada, Alaska'nın başkenti Juneau'daki Mendenhall Buzulu'nun oluşturduğu barajın taştığı ve şiddetli sel riski oluştuğu bildirildi. Juneau Empire sitesinin haberine göre, yetkililer, Juneau sakinlerine bölgeyi tahliye etmeleri çağrısı yaptı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) yetkilisi Nicole Ferrin, sel riskine ilişkin yaptığı açıklamada "Bu, elimizdeki bilgilere göre yeni bir rekor olacak." ifadesini kullandı.

Trump ve Putin'in görüşeceği Alaska'da felaket alarmı! Bölgeden tahliyeler başladı

YILDAN YILA SELLER ŞİDDETLENİYOR

Geniş bir vadide bulunan Mendenhall Buzulu, 'Suicide' adı verilen havzadaki eriyik su gölü için buzdan bir baraj görevi görüyor. Havzadan akan su, 2011'den bu yana aralıklarla sele neden oluyor.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkisiyle yıldan yıla bu sellerin şiddetlendiğini belirtiyor.

