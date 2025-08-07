Menü Kapat
27°
 Selahattin Demirel

ABD Başkanı Trump: Ukrayna'da ateşkes Putin'e bağlı

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında konuşarak "Ukrayna'da ateşkes Putin'e bağlı. Benimle görüşmesi için Zelenski ile görüşmesi gerekmiyor." dedi. Trump ayrıca Putin'e verdiği süreyi hatırlatarak "Çok hayal kırıklığına uğradım." dedi.

ABD Başkanı Trump: Ukrayna'da ateşkes Putin'e bağlı
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 00:35

ABD Başkanı , 2022'den beri devam eden Savaşı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump "Ukrayna'da 'e bağlı. Benimle görüşmesi için ile görüşmesi gerekmiyor." ifadelerini kullanırken Putin'e verdiği tarihi de tekrar hatırlattı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Trump, Ukrayna ile anlaşması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 8 Ağustos'a kadar verdiği sürenin hale geçerli olup olmadığına ilişkin soruya, "Bu ona bağlı. Ne diyeceğini göreceğiz, çok hayal kırıklığına uğradım" cevabını verdi.

Putin'in kendisiyle görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine gerek olup olmadığı sorusuna "Hayır" cevabını veren ABD Başkanı, "Onlar benimle görüşmek istiyorlar, ben de ölümleri durdurmak istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında Moskova'daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından çok yakında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusların Trump ile görüşmek istediğini ve Trump'ın da hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.