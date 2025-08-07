ABD Başkanı Trump: Ukrayna'da ateşkes Putin'e bağlı

ABD Başkanı Donald Trump, 2022'den beri devam eden Rusya Ukrayna Savaşı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump "Ukrayna'da ateşkes Putin'e bağlı. Benimle görüşmesi için Zelenski ile görüşmesi gerekmiyor." ifadelerini kullanırken Putin'e verdiği tarihi de tekrar hatırlattı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Trump, Ukrayna ile anlaşması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 8 Ağustos'a kadar verdiği sürenin hale geçerli olup olmadığına ilişkin soruya, "Bu ona bağlı. Ne diyeceğini göreceğiz, çok hayal kırıklığına uğradım" cevabını verdi.

Putin'in kendisiyle görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine gerek olup olmadığı sorusuna "Hayır" cevabını veren ABD Başkanı, "Onlar benimle görüşmek istiyorlar, ben de ölümleri durdurmak istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında Moskova'daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından çok yakında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusların Trump ile görüşmek istediğini ve Trump'ın da hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.