SON DAKİKA!
Dünya
 Yusuf Özgür Bülbül

ABD Başkanı Trump'ın Fed adayı belli oldu: Büyük onur duyuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu'ndan ayrılacak olan Adriana Kugler'in yerine, mevcut Ekonomik Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran'ı aday gösterdi..

ABD Başkanı Trump'ın Fed adayı belli oldu: Büyük onur duyuyorum
08.08.2025
08.08.2025
saat ikonu 00:21

ABD Başkanı , ABD Merkez Bankası () Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılacak Adriana Kugler’in yerine Ekonomik Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran’ı aday gösterdiğini duyurdu.

"BÜYÜK ONUR DUYUYORUM"

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump, "Ekonomik Danışmanları Konseyi'nin mevcut başkanı Dr. Stephen Miran'ı, Fed Yönetim Kurulu'nda yeni boşalan koltuğa 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapmak üzere seçtiğimi duyurmaktan büyük onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bu süreçte söz konusu görev için kalıcı bir aday belirlemek için çalışmaların devam edeceğini belirten Trump, Miran’ın Harvard Üniversitesinden ekonomi doktorasına sahip olduğunu ve kendisinin ilk başkanlık döneminde başarılı bir performans sergilediğini aktardı.

ABD Başkanı Trump'ın Fed adayı belli oldu: Büyük onur duyuyorum

Trump, Miran ile ikinci başkanlık döneminin başından beri birlikte çalıştıklarını ve ekonomi dünyasındaki uzmanlığının "eşsiz" olduğunu vurguladı. Stephen Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği için ABD Senatosunun onayını alması gerekecek. Fed, geçen hafta Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler'in 8 Ağustos itibarıyla görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, Kugler'in 13 Eylül 2023'ten bu yana görev yaptığı ve istifa mektubunu ABD Başkanı Trump'a sunduğu belirtilmişti. Trump, Kugler'in Fed Başkanı ile konusunda anlaşmazlık yaşadığını öne sürmüştü.

ETİKETLER
#fed
#jerome powell
#faiz oranları
#Donald Trump
#Stephen Miran
#Adriana Kugler
#Ekonomik Danışmanlar
#Dünya
