Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Netanyahu'nın dehşet Gazze planına Hamas'tan tepki: Esirleri kurban ederek kurtulmaya çalışıyor

Gazze'de son 2 yıldır soykırıma varan ve 60 bini aşkın insanın hayatına mal olan saldırıların mimarı İsrail Başbakanı Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen işgal etme planını açık etmesiyle Hamas'tan da açıklama geldi. Açıklamada Netanyahu için "Esirleri kurban ederek onlardan kurtulmayı amaçlıyor." ifadeleri yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Netanyahu'nın dehşet Gazze planına Hamas'tan tepki: Esirleri kurban ederek kurtulmaya çalışıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 22:58
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 22:58

, Başbakanı Netyanyahu’nun Şeridi'nin tamamının etme niyetinde olduğunu açıklamasına tepki gösterdi. Hamas, "'nun açıklamaları müzakere sürecine karşı açık bir darbedir ve nihai bir anlaşmaya yakın olmamıza rağmen son turda masadan çekilmesinin ardındaki gerçek nedenleri açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

"NETANYAHU ESİRLERİ KURBAN EDEREK ONLARDAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR"

Netanyahu'nun Gazze’nin tamamının işgal edilmesine yönelik planının kişisel çıkarlarına ve aşırılık yanlısı ideolojik gündemine hizmet ettiğini aktaran Hamas, "Netanyahu'nun işgali genişletme planları, esirleri kurban ederek onlardan kurtulmayı amaçladığını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde teyit etmektedir" dedi.

Netanyahu'nın dehşet Gazze planına Hamas'tan tepki: Esirleri kurban ederek kurtulmaya çalışıyor

"İŞGAL İSRAİL'E PAHALIYA PATLAYACAK"

Gazze'nin işgaline ve üzerinde vesayet kurma girişimlerine karşı direnmeye devam edileceğini vurgulayan Hamas, söz konusu işgalin İsrail’e maliyetinin yüksek olacağını belirterek, İsrail ordusunu "Nazi ordusu" olarak nitelendirdi.

Arap ve İslam ülkelerini Netanyahu’nun açıklamalarını kınamaya ve saldırganlığı durdurmak ve işgali sona erdirmek için acilen harekete geçmeye çağıran Hamas, "Uluslararası toplumu, halkımızın kendi geleceğini tayin hakkını kullanmasını sağlamaya ve düşman liderleri Gazze Şeridi'ndeki halkına karşı devam eden suçlarından sorumlu tutmaya çağırıyoruz" dedi.

Netanyahu'nın dehşet Gazze planına Hamas'tan tepki: Esirleri kurban ederek kurtulmaya çalışıyor

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme yönünde bir planı olup olmadığı sorusuna, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu ifade etmişti. Netanyahu, "Niyetimiz bu yönde. Orayı elimizde tutmak istemiyoruz. Bir güvenlik çemberine sahip olmak istiyoruz. Orayı yönetmek istemiyoruz. Orada bir yönetim organı olarak bulunmak istemiyoruz" demişti.
Gazze'yi işgalin ardından Arap güçlerine devredeceklerini iddia eden Netanyahu, "Burayı bizi tehdit etmeden düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sunacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail Gazze'yi tamamen işgal edecek mi? Netanyahu'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hesabı sorulacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail Gazze'yi tamamen işgal edecek mi? Netanyahu'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hesabı sorulacak
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#filistin
#netanyahu
#işgal
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.