Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hesabı sorulacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili ilişkilerden, Gazze'ye kadar önemli mesajlar verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 18:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı. Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hesabı sorulacak

"TİCARİ İLİŞKİLERİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstişarelerde ve başta olmak üzere birçok alanda iş birliği imkanlarını sayın başbakanla ele aldık. İmzalanan belgelerle iş birliğimizin ahdi zeminini sağlamlaştırdık. Senegal ile ticaret ve yatırımlarda önemli başarılar elde ettik. Ticari ilişkileri 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Şirketlerimizin Senegal'deki ticaretindeki değeri 3 milyar dolara yaklaştı. Şirketlerimizin tecrübelerini Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazırız.

"YENİ TANIŞMIŞ BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

Senegal'in bu yıl inşallah iki rakamlı büyüme rakamlarını yakalamasını temenni ediyorum. İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Senegal iş formunda hayırlı sonuçlar alınacağından da eminim. Afrikalı kardeşlerimizin Türk savunma ürünlerine artan ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde dayanışmayı artırmayı ümit ediyoruz. FETÖ ile mücadeledeki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Senegal, içinde bulunduğumuz asrın parlayan yıldızıdır. Kimse kıtasını yok sayamaz. Biz Afrika kıtası ile yeni tanışmış bir ülke değiliz. Kıta ile kökleri 10. yüzyıla uzanan beşeri bağlarımız var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hesabı sorulacak

Her kim Türkiye Afrika ortaklığını eleştiriyorsa ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyordur. Afrika ile bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. 'de yaşanılanları da ele aldık. Senegal'in duruşunu hep takdir ile karşıladık. Senegal'in Gazze ile dayanışması örnek teşkil ediyor. Senegal, Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir.

"MASUM YAVRULARIN HESABI SORULACAK"

İki Müslüman ülke olarak uluslararası platformlarda sesimiz daha gür çıkıyor. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış masum yavruların hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DEM Partili başkan ihraç edildi! Sebebi şaşkına çevirdi
ETİKETLER
#afrika
#gazze
#ticaret
#cumhurbaşkanı erdoğan
#yatırım
#Senegal Başbakanı
#Türkiye Senegal İlişkileri
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.