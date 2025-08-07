Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı. Törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.

"TİCARİ İLİŞKİLERİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliği imkanlarını sayın başbakanla ele aldık. İmzalanan belgelerle iş birliğimizin ahdi zeminini sağlamlaştırdık. Senegal ile ticaret ve yatırımlarda önemli başarılar elde ettik. Ticari ilişkileri 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Şirketlerimizin Senegal'deki ticaretindeki değeri 3 milyar dolara yaklaştı. Şirketlerimizin tecrübelerini Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazırız.

"YENİ TANIŞMIŞ BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

Senegal'in bu yıl inşallah iki rakamlı büyüme rakamlarını yakalamasını temenni ediyorum. İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Senegal iş formunda hayırlı sonuçlar alınacağından da eminim. Afrikalı kardeşlerimizin Türk savunma ürünlerine artan ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde dayanışmayı artırmayı ümit ediyoruz. FETÖ ile mücadeledeki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Senegal, içinde bulunduğumuz asrın parlayan yıldızıdır. Kimse Afrika kıtasını yok sayamaz. Biz Afrika kıtası ile yeni tanışmış bir ülke değiliz. Kıta ile kökleri 10. yüzyıla uzanan beşeri bağlarımız var.

Her kim Türkiye Afrika ortaklığını eleştiriyorsa ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyordur. Afrika ile bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Gazze'de yaşanılanları da ele aldık. Senegal'in duruşunu hep takdir ile karşıladık. Senegal'in Gazze ile dayanışması örnek teşkil ediyor. Senegal, Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir.

"MASUM YAVRULARIN HESABI SORULACAK"

İki Müslüman ülke olarak uluslararası platformlarda sesimiz daha gür çıkıyor. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış masum yavruların hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."