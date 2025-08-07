Menü Kapat
DEM Partili başkan ihraç edildi! Sebebi şaşkına çevirdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti listesinden belediye başkanı seçilen Jiyan Ormanlı, partiden ihraç edildi. DEM Parti, Ormanlı'nın "kolektif yönetim anlayışına aykırı davrandığı" gerekçesiyle istifasını talep etti.

DEM Partili başkan ihraç edildi! Sebebi şaşkına çevirdi
Genel Merkezi tarafından 6 Ağustos 2025 tarihinde yapılan açıklamada, Ormanlı'nın kesin olarak partiden edildiği duyuruldu. Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Ormanlı'nın "parti ilkeleriyle bağdaşmayan tutumlar sergilediği, kolektif yönetime uygun davranmadığı ve tek yetkili olma eğiliminde ısrar ettiği" ifade edildi.

KURALLARA UYMADI

Açıklamada, "parti içi uyarılara ve görüşmelere rağmen eleştirilere kapalı bir tutum sergileyen Ormanlı'nın bireysel hırslarını örgütsel ilke ve kazanımların önüne koyduğu" belirtildi. modeline aykırı tekçi yaklaşımların kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Ormanlı'dan görevinden istifa etmesi istendi.
Parti yönetimi, Silopi Belediyesi'nin halkın kazanımı olduğunu vurgulayarak, bu kazanımı koruma iradesini sürdüreceklerini açıkladı.

#ormanlık alan
#dem parti
#belediye başkanlığı
#ihraç
#Eş Başkanlık
#Parti Içi Ayrılık
#Politika
