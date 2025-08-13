Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Trump'tan Putin'e görüşme öncesi gözdağı: Savaşı sonlandırmazsa sonuçlarına katlanacak

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile cuma günü yapacağı görüşme hakkında "İstediğim cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı olmayacak" dedi. Trump ayrıca "Rusya savaşı sonlandırmazsa sonuçlarına katlanacak." dedi.

GİRİŞ:
13.08.2025
19:25
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
19:53

Cuma günü Alaska'da Devlet Başkanı ile görüşmesi öncesinde Başkanı 'tan önemli açıklamalar geldi.

"İlk toplantı iyi geçerse, Putin, Zelenskiy ve ben, tabi eğer onlar da isterse hemen ikinci bir toplantı yapmak istiyorum" diyen Trump, Putin'in savaşı durdurmak istememesi halinde izleyeceği stratejiyle ilgili de konuştu.

Trump, Putin’in ile savaşı sonlandırmayı kabul etmemesi halinde çok ciddi sonuçları olacağını açıkladı.

ZELENSKİ: PUTİN BLÖF YAPIYOR

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "Rusya'ya baskı yapılmalı, yaptırımlar uygulanmalı ve Rusya silahların susturulmasını kabul etmezse bu yaptırımlar daha da sertleştirilmeli." dedi.

Zelenskiy ayrıca"Putin blöf yapıyor, Alaska’daki görüşme öncesi Ukrayna cephesinin her noktasında baskı kurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Rusya’nın tüm Ukrayna'yı işgal etmiş gibi bir izlenim oluşturmak istediğini belirten Zelenskiy, bunun işe yaramadığını, Ukrayna’nın da Rus askeri sanayisine yönelik saldırıları olduğunu hatırlattı. "ABD Başkanı’na, Putin'in barış istemediğini, bizi tamamen işgal etmek istediğini söyledim. Putin kimseyi kandıramayacak. Barışı sağlamak için baskıya ve yaptırımlara ihtiyacımız var. Ortaklarımızla birlikte Putin'in savaşını durdurabiliriz" dedi.

Alaska'daki Trump - Putin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşında acil bir ateşkes sağlanacağını umduklarını belirten Zelenskiy, "Trump bana, sonuçlar ortaya çıktığında benimle iletişime geçip sonuçları konuşacağımızı ve sonraki adımlarımızı konuşacağımızı söyledi" dedi.

Trump-Putin görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasında muhtemel toprak değişimine ilişkin "Toprak takası için Anayasal onay almam lazım" sözleri hatırlatılan Zelenskiy, kararında değişiklik olmadığını belirterek, "Bizim temelimiz olan bir anayasamız var ve anayasa değiştirilmedi, bu nedenle ben de pozisyonumu değiştiremem" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
#vladimir putin
#Abd
#Donald Trump
#Rusya
#Ukrayna
#Siyasi Görüşme
#Saldırganlık
#Dünya
