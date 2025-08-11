Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Trump'tan Putin görüşmesi için 'İki dakikada anlayacağım' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışın ardından gözünü Rusya-Ukrayna görüşmelerine dikti. Putin ile görüşecek olan Trump bu zirveyle ilgili dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

Trump'tan Putin görüşmesi için 'İki dakikada anlayacağım' çıkışı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.08.2025
21:41
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
21:41

ABD Başkanı , lideri ile yapacağı görüşmeyle ilgili açıklamalar yaptı. Trump, düzenlediği basın toplantısında başkent Washington DC’de "kamu güvenliği acil durumu" ilan edildiğini açıkladı. Washington DC’nin "çeteler, uyuşturucu bağımlıları ve evsizler" tarafından ele geçirildiğini iddia eden Trump, "Bugün Washington DC’de kurtuluş günü. Başkentimizi geri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan Putin görüşmesi için 'İki dakikada anlayacağım' çıkışı

"İKİ LİDERİ MASAYA OTURTACAĞIM"

Trump, toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü ’da yapacağı görüşmeye de değindi. Trump, söz konusu görüşmenin amacının barış anlaşmasının parametrelerini ele almak olduğunu belirterek, " Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmeden önce barış anlaşmasının parametrelerinin ne olacağını görüşmek üzere Putin ile bir araya geleceğim" dedi.
"Putin ile görüşmede bir anlaşma yapacak mısınız?" sorusuna Trump, "Anlaşma yapmayacağım. Anlaşma yapmak bana düşmez. Bir sonraki görüşmeye Putin ve Zelenskiy’nin de katılmasını istiyorum. Sonuç olarak ikisini bir odaya koyacağım. Ben orada olacağım ya da olmayacağım ve bence sorun çözülecek. Her iki lideri de masaya oturtacağım" cevabını verdi.

"İKİ DAKİKA İÇİNDE ÖĞRENECEĞİM"

Savaşın sona erdirilmesi için en uygun ortamın iki liderin yüz yüze gelmesi olduğunu vurgulayan Trump, "Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağız ve görüşmenin sonunda muhtemelen ilk iki dakika içinde bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını kesin olarak öğreneceğim. Çünkü ben bunu yapıyorum. Anlaşmalar yapmak benim işim" dedi.
Putin’in Alaska’daki toplantı için ABD’ye gelmesini "saygılı bir davranış" olarak nitelendiren Trump, görüşmede Putin’e "Bu savaşın sona erme zamanı geldi" mesajını ileteceğini söyledi. Muhtemel bir barış anlaşmasında sınır değişiklikleri ve toprak takaslarının gündeme gelebileceğini dile getiren Trump, "Ukrayna için iyi şeyler, kötü şeyler değil. Ancak bazı bölgeler Rusya’nın elinde. Okyanus kıyısının büyük bölümü onlarda. Gayrimenkulde en değerli alanlar su kenarıdır. Rusya'nın çok değerli bir toprak parçası var. Putin savaş yerine ticarete yönelseydi neler olurdu diye düşündüm. Bilirsiniz, onlar savaşçı bir millet. Yaptıkları şey bu. Çok savaş yapıyorlar" dedi.
Ukrayna’nın savaş öncesi bin mil uzunluğunda kıyı şeridine sahip olduğunu hatırlatan Trump, "Bu bölgelerin bir kısmını geri almak için çalışacağız" dedi.

"İYİ DE GEÇEBİLİR KÖTÜ DE"

Putin’le yapacağı görüşmede işler yolunda giderse ABD ile Rusya arasında ticaret ilişkilerinde normalleşme olup olmayacağı sorusu üzerine Trump, "Evet, öyle" cevabını verdi. Trump, savaşın sona ermesinin ABD-Rusya ilişkilerini olumlu etkileyeceğini ve ticari potansiyeli artıracağını vurgulayarak, "Putin ile görüşmenin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir. Ben buraya tek bir nedenle geldim, başka birinin başlattığı, hiç olmaması gereken bir savaşı bitirmek için ve eğer bitirebilirsem harika olur. Karmaşık bir savaş, çok fazla kan döküldü" dedi.

"PUTİN TÜM UKRAYNA'YI İSTİYOR"

Putin’in hedefleri konusunda net konuşan Trump, "Putin’in tüm Ukrayna’yı istediğine inananlardanım. Kendi başkanlığım döneminde Rusya’nın hiçbir toprak kazanımı olmadı" ifadelerini kullandı.
ABD’nin eski Başkanı Joe Biden yönetiminin doğal gaz boru hattı projesini engellemeyerek Rusya'ya büyük bir hediye verdiğini belirten Trump, Rusya’nın şimdiye kadar inşa ettiği en büyük ekonomik kalkınma projesi olarak nitelendirdiği Nord Stream 2 boru hattı projesine yaptırım uyguladığını hatırlattı.

ETİKETLER
#alaska
#vladimir putin
#barış anlaşması
#kuzey akım 2
#Donald Trump
#Rusya
#Ukrayna
#Dünya
