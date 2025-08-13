Menü Kapat
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan

Trump ve Putin baş başa görüşecek! Beyaz Saray'dan 'Zelenskiy' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine dair Beyaz Saray'dan açıklama geldi. İki liderin görüşmesinde üçüncü bir kişinin bulunmayacağı belirtildi.

13.08.2025
13.08.2025
ABD Başkanı , Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için bir kez daha kolları sıvadı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile Alaska'nın şehrinde bir araya gelecek. İki liderin görüşmesine dair Beyaz Saray'dan da yeni bir açıklama geldi.

''HIZLI BİR ATEŞKES BEKLEMEK DOĞRU DEĞİL''

Cuma günü bir araya gelecek iki liderin görüşmesine üçüncü bir kişinin katılmayacağı belirtildi. Beyaz Saray, Trump'ın, Putin'in şartlarını dinleyeceğini, ''Başkan için bir dinleme çalışması'' olarak açıkladı. Ayrıca hızlı bir Rusya- ateşkesi beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

ZELENSKİY GÖRÜŞMEDE YOK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, toplantıda yalnızca savaşın bir tarafının bulunacağını belirtti ve Trump’ın amacı için ''Savaşın nasıl sona erdirilebileceğini daha net anlamak istiyor'' dedi.

Trump’ın Putin ile baş başa görüşeceği, ileride Rusya’ya da gidebileceği ifade edildi.

Trump, Zelenskiy'nin ileride Putin ile yapılacak başka bir toplantıya davet edilebileceğini de söyledi.

PUTİN'İN ŞARTLARI

Rus lider Vladimir Putin'in şartlarını ise ABD basınından Axios yazdı. İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre, Putin, görüşmede Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını Kırım'la birlikte Rusya'ya devretmesini ve Herson ve Zaporijya'da savaşın 'dondurulmasını' öngören şartlar önerdi.

Müzakerelerde Ukrayna’nın hangi bölgelerinin kimde kalacağı konusunu ele alabileceğini belirten Trump, ''Ukrayna’ya bir miktar toprak geri vermeye çalışacağını'' dile getirdi.

