SON DAKİKA!
 | Berrak Arıcan

Putin savaşı sonlandırma şartlarını, Trump'a sunacak! AB 'Ukrayna' tedirginliği yaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Ukrayna'nın sınırlarını görüşeceğini açıkladı. Alaska'da gerçekleşecek olan zirvede, Rus lider Putin'in de sunacağı şartlar belli oldu.

Putin savaşı sonlandırma şartlarını, Trump'a sunacak! AB 'Ukrayna' tedirginliği yaşıyor
KAYNAK:
Axios
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 12:51

ABD Başkanı , bir kez daha 'nı sonlandırmak için çabalayacak. 'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek olan ABD lideri, kritik görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Trump, Putin ile 'arazi takası' konusunu konuşacaklarını, Ukrayna'nın gelecekteki sınırları üzerine görüşeceklerini ifade etti.

Putin savaşı sonlandırma şartlarını, Trump'a sunacak! AB 'Ukrayna' tedirginliği yaşıyor

PUTİN'İN ŞARTLARI

Rus lider 'in şartlarını ise ABD basınından Axios yazdı. İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre, Putin, görüşmede 'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını Kırım'la birlikte Rusya'ya devretmesini ve Herson ve Zaporijya'da savaşın 'dondurulmasını' öngören şartlar önerdi.

Müzakerelerde Ukrayna’nın hangi bölgelerinin kimde kalacağı konusunu ele alabileceğini belirten Trump, ''Ukrayna’ya bir miktar toprak geri vermeye çalışacağını'' dile getirdi.

Putin savaşı sonlandırma şartlarını, Trump'a sunacak! AB 'Ukrayna' tedirginliği yaşıyor

AB LİDERLERİ TEDİRGİN

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kritik görüşmeye dahil olup olmayacağı henüz belirsiz. Avrupa Birliği (AB) liderleri ise Alaska’daki görüşmenin dışında bırakılmaları ihtimaline karşı diplomatik kanallardan etkilerini artırmak istiyor. Ayrıca AB liderleri, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin de masada olması gerektiğini vurguluyor.

Putin savaşı sonlandırma şartlarını, Trump'a sunacak! AB 'Ukrayna' tedirginliği yaşıyor

AB liderleri yayımladıkları ortak açıklamada, ''Başkan Trump’ın, Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı saldırgan savaşını sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” denilerek, “Ukrayna’da barış süreci Ukrayna’nın katılımı olmadan belirlenemez'' ifadelerine yer verdi.

PUTİN SENELER SONRA ABD'YE AYAK BASACAK

Geçmişte ABD’yi Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov, Boris Yeltsin ve Dmitriy Medvedev ziyaret etse de Putin, Alaska’ya giden ilk Rus lider olarak tarihe geçecek.

Putin savaşı sonlandırma şartlarını, Trump'a sunacak! AB 'Ukrayna' tedirginliği yaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna meselesi ve ikili ilişkileri görüşmek üzere 15 Ağustos’ta bir araya gelmeyi planlayan Putin, uzun yıllardan sonra ABD’ye ilk kez gidecek. 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere New York’a giden Putin’in bu ziyareti, son ABD ziyareti olarak kabul ediliyor.

