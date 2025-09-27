Fed faiz kararı ne zaman? Yeni faiz kararı için tarih belli oldu

Yatırımcılar, Fed’in faiz azaltımı yapıp yapmayacağını merakla izlerken, alınacak kararın dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.
Bu bağlamda küresel piyasalarda gözler yeniden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı.
ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK oturumu 28-29 Ekim'de yapılacak.
Devamında faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell tarafından 29 Ekim akşamı Türkiye saatiyle 21:00’de duyurulacak.
Ekonomistler, Fed’in para politikasına yönelik ipuçlarını dikkatle analiz ederken, piyasalar toplantıdan çıkacak mesajlara yöneldi.
Fed'in faiz indirimlerini sürdüreceğine dair olumlu beklentilere rağmen banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, bankanın politikalarına dair kaygılara neden oluyor.