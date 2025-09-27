Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
19°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Fed faiz kararı ne zaman? Yeni faiz kararı için tarih belli oldu

Geçtiğimiz ay 25 baz puan düşüşüne giden ABD Merkez Bankası Fed'in Ekim faiz kararı PPK toplantısı tarihi netleşti. Fed'in faiz kararı dünya ve Türkiye piyasalarını yakından ilgilendiriyor.

Fed faiz kararı ne zaman? Yeni faiz kararı için tarih belli oldu
Haber Merkezi
|
27.09.2025
00:05
|
27.09.2025
00:05

Yatırımcılar, ’in faiz azaltımı yapıp yapmayacağını merakla izlerken, alınacak kararın , , ve kripto para piyasaları üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

Bu bağlamda küresel piyasalarda gözler yeniden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı.

Fed faiz kararı ne zaman? Yeni faiz kararı için tarih belli oldu

FED FAİZ KARARI HANGİ TARİHTE DUYURULACAK?

ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK oturumu 28-29 Ekim'de yapılacak.

Devamında , Fed Başkanı Jerome Powell tarafından 29 Ekim akşamı Türkiye saatiyle 21:00’de duyurulacak.

Fed faiz kararı ne zaman? Yeni faiz kararı için tarih belli oldu

FED FAİZ BEKLENTİLERİ NELER?

Ekonomistler, Fed’in para politikasına yönelik ipuçlarını dikkatle analiz ederken, piyasalar toplantıdan çıkacak mesajlara yöneldi.

Fed'in faiz indirimlerini sürdüreceğine dair olumlu beklentilere rağmen banka üyelerinden gelen karışık açıklamalar, bankanın politikalarına dair kaygılara neden oluyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Fed faiz indirimi yaparsa Türkiye ekonomisi nasıl etkilenir?
Faiz indirimi dolarda zayıflamaya yol açabileceği için TL’nin değer kazanma ihtimali artar, bu da borsa ve altın fiyatlarında dalgalanmalara sebep olabilir.
ETİKETLER
#Ekonomi
#fed
#dolar
#altın
#borsa
#faiz kararı
#Yüksek Faiz
#Aktüel
