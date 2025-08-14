Putin ve Trump buluşması öncesi kırmızı alarm! Dünyanın gözü bu zirvede

Dünyanın gözü ABD ve Rusya liderlerinin buluşacağı günde. Anchorage'da ABD lideri Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin'in bir araya geleceği kritik zirve için güvenlik önlemleri kritik seviyeye çıkarıldı.

"DEVRİYELER ARTIRILDI"

Alaska Rus Kültür Merkezi Direktörü Anna Vernaya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Anchorage’da yapacağı görüşme öncesinde, otellerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve sokaklarda 24 saat devriye gezilmeye başlandığını bildirdi. Vernaya, “Otellerin güvenliği artırıldı, şehirde 24 saat devriye geziliyor” dedi.

BÜYÜK BULUŞMAYA 1 GÜN KALDI

Direktör, yerel kolluk kuvvetlerine diğer eyaletlerden meslektaşlarının yardım için geldiğini ifade etti. Vernaya, ayrıca yerel halkın artan güvenlik önlemlerinden etkilenmediğini vurguladı.

Kremlin ve Beyaz Saray, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini duyurmuştu.