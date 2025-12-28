Bolu, Bursa, Karabük yarın okullar tatil mi? 29 Aralık kar yağışı durumu

Bolu, Bursa, Karabük'te okullar tatil mi sorusu kar yağışının şiddetini artırmasının ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre bugün (28 Aralık 2025 Pazar) gününden itibaren 29 Aralık 2025 Pazartesi günü akşam saatlerine kadar Bolu ve Karabük'te kar yağışı bekleniyor. Bursa'da ise yeni başlayan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artıracak ve yarın sabah saatlerine kadar devam edecek.

Kar yağışlarının ardından ise vatandaşlar tarafından Bolu, Bursa, Karabük yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

BOLU YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK?

Bolu Valiliği tarafından 29 Aralık 2025 Pazartesi günü okulların tatil edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda 29 Aralık 2025 Pazartesi günü okullar tatil olmayacak. İlerleyen saatlerde yetkililerin değerlendirmelerinin ardından bu kararın değişme durumu bulunuyor. Öğrenciler ve velilerin Bolu Valiliği'nden gelecek açıklamayı takip etmeleri gerekiyor. Konuyla ilgili Bolu Valiliği tarafından herhangi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Bolu'da 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar kar yağışı devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise -3 dereceye kadar düşeceği belirtildi. MGM'nin Bolu için paylaştığı saatlik hava durumu raporu ise şöyle:

BURSA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK?

Bursa Valiliği tarafından okulların tatil edileceğine dair bir açıklama henüz yapılmadı. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde yarın (29 Aralık 2025 Pazartesi) eğitim-öğretime devam edilecek.

Bursa Valiliği tarafından kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte yapılacak yeni değerlendirmeler neticesinde konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa haberimizde yer alacaktır.

Bursa için MGM tarafından paylaşılan 29 Aralık saatlik hava durumu raporu ise şöyle:

KARABÜK YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK?

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde okullarda 1 gün eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır"