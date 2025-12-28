İstanbul'da yarın okullar tatil mi, son dakika? 29 Aralık İstanbul'da kar yağacak mı?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenci yarın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte okullarının yolunu tutacak. Ancak Türkiye genelinde soğuk hava dalgası nedeniyle Zonguldak ve Karabük'te okullar tatil edildi. Diğer illerde ise kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Okulların diğer illerde tatil edilmesinin ardından 29 Aralık İstanbul'da okul var mı sorusu araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul'da kar yağacak mı sorusunun cevabı açıklandı.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

İstanbul'da yarın okullar tatil olmayacak. İstanbul Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre ise bu hafta İstanbul'da kar yağışı da beklenmiyor.

Kar yağışı genel olarak İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu illerinde etkisini gösterecek.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre İstanbul'da bu hafta kar yağışı beklenmiyor. AKOM tarafından aktarılan bilgilere göre ise İstanbul'da yeni yılın ilk günlerinde yağmasını beklenen kar yağışı es geçecek. İstanbul'da hafta boyunca çok bulutlu ve yağmurlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

AKOm tarafından yapılan açıklamada "İstanbul başta olmak üzere, yurdumuzun kuzey ve iç bölgeleri İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle, önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (30–60 km/sa) etkili olacağı, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadleeri yer aldı.