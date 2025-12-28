Menü Kapat
Spor
Amedspor Iğdırspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 28 Aralık bugün oynanacak

Amedspor - Iğdırspor maçı saat kaçta başlayacağı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Bugün (28 Aralık 2025 Pazar) TFF 1. Lig karşılaşmaları kapsamında Amedspor ile Iğdırspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı. Mücadeleye geri sayım başlarken Amedspor - Iğdırspor maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Amedspor Iğdırspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 28 Aralık bugün oynanacak
Amedspor - Iğdırspor maçı hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. TFF 1. Lig kapsamında bugün Amedspor - Iğdırspor maçı oynanacak. Kritik karşılaşmada Amedspor galibiyet alırsa Pendikspor'u geçerek tekrardan 1. sıraya yükselecek. Iğdırspor ise galibiyet alması durumunda 4. sıraya yerleşecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Amedspor - Iğdırspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı belli oldu.

Amedspor Iğdırspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 28 Aralık bugün oynanacak

AMEDSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 19. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Amedspor - Iğdırspor maçı açıklanan bilgilere göre saat 19.00'da başlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşamayı hakem Burak Demirkıran yönetecek. Demirkıran'ın yardımcılıklarını Oğuzhan Yazır ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak.

Dördüncü hakem olarak Birkan Altındaş'ın görev alacağı mücadeleninin VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka yer alacak.

Amedspor Iğdırspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 28 Aralık bugün oynanacak

AMEDSPOR - IĞDIRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Amedspor - Iğdırspor maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

Amedspor bu sezon TFF 1. Lig'de oynadığı 18 maçta 11 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 36 puan toplayan Amedspor ligde 2. sırada yer alıyor. Iğdırspor ise bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Iğdırspor ligde 30 puanla 7. sırada bulunuyor.

