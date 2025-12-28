Japonya, tarihin en hızlı internetlerinden birini kullanıma açıyor: Fiyatı göreni şaşırttı

Japonya merkezli telekom devi NTT East, Mart 2026 itibarıyla Tokyo’da 25 Gbps hızında fiber internet hizmetini kullanıcılarının erişimine açarak, dünyanın en hızlı internet bağlantılarından birini sunmayı hedefliyor.

Telecompaper’ın aktardığı bilgilere göre, Japon telekomünikasyon şirketi NTT East, Mart 2026 tarihinden itibaren Tokyo’da 25 Gbps Fiber-to-the-Home (FTTH - Eve Kadar Fiber) hizmetini başlatmayı planlıyor.

MEVCUT HIZ SINIRLARI AŞILIYOR

Halihazırda Japonya'da ticari olarak sunulan en yüksek "Eve Kadar Fiber" erişim hızı 10 Gbps seviyesinde bulunuyor. Bu hızı sunan sağlayıcılar arasında NTT East/West ve Sony destekli NURO Hikari gibi çok sayıda fiber optik ağ sağlayıcısı yer alıyor.

NTT'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı Flet Hikari 25G hizmetinin, "best-effort" (elden gelen en iyi çaba) prensibine dayalı bir FTTH erişim ürünü olarak konumlandığı değerlendirmesi yapılıyor. Hizmet, aboneleri seçtikleri İnternet Servis Sağlayıcılarına (ISS) bağlamak adına paylaşımlı abone fiber altyapısını kullanacak.

GELECEĞİN DİJİTAL ALTYAPISI: IOWN PROJESİ

Yürütülen çalışma ayrıca, 2026 yılında "Innovative Optical and Wireless Network" (IOWN) projesi kapsamında ultra hızlı optik ağlar için kilit cihazların geliştirilmesini de kapsıyor. Bu arada tarifenin aylık bedelinin vergiler dahil 27 bin 500 Japon yeni (yaklaşık 7 bin 500 TL) olarak belirlendi.

LABORATUVAR ORTAMINDA REKOR HIZLAR

Öte tarafta Japonya’daki araştırmacılar, laboratuvar ortamında deneysel fiber optik teknolojisi kullanarak 1 petabit/saniye (saniyede bir milyon gigabit üzeri) hızına ulaşarak dünya rekoru kırmıştı.

Ancak bahsi geçen hızlar şimdilik sadece bir araştırma başarısı niteliği taşıyor ve günlük kullanım için ticari bir hizmet olarak sunulmuyor.