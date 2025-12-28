Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Japonya, tarihin en hızlı internetlerinden birini kullanıma açıyor: Fiyatı göreni şaşırttı

Japonya’da şu anda ticari olarak erişilebilen en yüksek internet hızı 10 Gbps seviyesinde seyrediyor. NTT East ise Mart 2026’da Tokyo’da 25 Gbps hızında yeni bir fiber internet hizmeti başlatacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 16:51

Japonya merkezli telekom devi NTT East, Mart 2026 itibarıyla Tokyo’da 25 Gbps hızında fiber internet hizmetini kullanıcılarının erişimine açarak, dünyanın en hızlı internet bağlantılarından birini sunmayı hedefliyor.

Telecompaper’ın aktardığı bilgilere göre, Japon telekomünikasyon şirketi NTT East, Mart 2026 tarihinden itibaren Tokyo’da 25 Gbps Fiber-to-the-Home (FTTH - Eve Kadar Fiber) hizmetini başlatmayı planlıyor.

Japonya, tarihin en hızlı internetlerinden birini kullanıma açıyor: Fiyatı göreni şaşırttı

MEVCUT HIZ SINIRLARI AŞILIYOR

Halihazırda Japonya'da ticari olarak sunulan en yüksek "Eve Kadar Fiber" erişim hızı 10 Gbps seviyesinde bulunuyor. Bu hızı sunan sağlayıcılar arasında NTT East/West ve Sony destekli NURO Hikari gibi çok sayıda fiber optik ağ sağlayıcısı yer alıyor.

NTT'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı Flet Hikari 25G hizmetinin, "best-effort" (elden gelen en iyi çaba) prensibine dayalı bir FTTH erişim ürünü olarak konumlandığı değerlendirmesi yapılıyor. Hizmet, aboneleri seçtikleri İnternet Servis Sağlayıcılarına (ISS) bağlamak adına paylaşımlı abone fiber altyapısını kullanacak.

Japonya, tarihin en hızlı internetlerinden birini kullanıma açıyor: Fiyatı göreni şaşırttı

GELECEĞİN DİJİTAL ALTYAPISI: IOWN PROJESİ

Yürütülen çalışma ayrıca, 2026 yılında "Innovative Optical and Wireless Network" (IOWN) projesi kapsamında ultra hızlı optik ağlar için kilit cihazların geliştirilmesini de kapsıyor. Bu arada tarifenin aylık bedelinin vergiler dahil 27 bin 500 Japon yeni (yaklaşık 7 bin 500 TL) olarak belirlendi.

Japonya, tarihin en hızlı internetlerinden birini kullanıma açıyor: Fiyatı göreni şaşırttı

LABORATUVAR ORTAMINDA REKOR HIZLAR

Öte tarafta Japonya’daki araştırmacılar, laboratuvar ortamında deneysel fiber optik teknolojisi kullanarak 1 petabit/saniye (saniyede bir milyon gigabit üzeri) hızına ulaşarak dünya rekoru kırmıştı.

Ancak bahsi geçen hızlar şimdilik sadece bir araştırma başarısı niteliği taşıyor ve günlük kullanım için ticari bir hizmet olarak sunulmuyor.

ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.