Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri ile ilgili soru işaretleri son buldu. Yapılan son çalışmalar ve açıklamalar hangi ülkenin ne kadar doğalgaz rezervi bulunduğunu gözler önüne serdi. Bu bilgi ise oldukça önem taşıyor. Çünkü artan enerji ihtiyacında böylesine büyük bir gücü elinde bulundurmak ülkelere sadece ekonomik değil stratejik bir kabiliyet de kazandırıyor. Türkiye ise art arda bulunan doğalgaz rezervleri ile 40 ülkenin bulunduğu listeye hızlı bir giriş yaptı…