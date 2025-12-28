Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

Kategoriler
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri ile ilgili soru işaretleri son buldu. Yapılan son çalışmalar ve açıklamalar hangi ülkenin ne kadar doğalgaz rezervi bulunduğunu gözler önüne serdi. Bu bilgi ise oldukça önem taşıyor. Çünkü artan enerji ihtiyacında böylesine büyük bir gücü elinde bulundurmak ülkelere sadece ekonomik değil stratejik bir kabiliyet de kazandırıyor. Türkiye ise art arda bulunan doğalgaz rezervleri ile 40 ülkenin bulunduğu listeye hızlı bir giriş yaptı…
Türkiye, son zamanlarda yürüttüğü doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri ile sadece kendi içinde değil küresel çapta da dikkat çekti. İlk olarak Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 kuyusunda tespit edilen doğalgaz rezervinin hemen ardından aynı sahada ikinci bir rezervin daha bulunduğu açıklandı. Aradan geçen yaklaşık 1 senelik sürenin ardından Amasra-1 kuyusunda tatmin edici bir doğalgaz rezervinin keşfedildiği duyuruldu. Sonrasında ise Türkiye’de Çaycuma-1 sahasında yeni bir rezerv tespit edildiği açıklandı. Art arda gelen açıklamaların ardından Türkiye dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri arasında yer aldı. İşte o ülkelerin sıralamaları ve sahip oldukları doğalgaz rezervleri…
1. RUSYA: 47.759 milyar metreküp
2. İRAN: 33.988 milyar metreküp
3. KATAR: 23.831 milyar metreküp
4. ABD: 16.396 milyar metreküp
5. TÜRKMENİSTAN: 13.950 milyar metreküp
6. SUUDİ ARABİSTAN: 9.514 milyar metreküp
7. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 8.210 milyar metreküp
8. NİJERYA: 5.913 milyar metreküp
9. VENEZUELA: 5.511 milyar metreküp
10. CEZAYİR: 4.504 milyar metreküp
11. IRAK: 3.714 milyar metreküp
12. ÇİN: 3.142 milyar metreküp
13. MOZAMBİK: 2.840 milyar metreküp
14. AVUSTRALYA: 2.587 milyar metreküp
15. KANADA: 2.464 milyar metreküp
16. MISIR: 2.209 milyar metreküp
17. MALEZYA: 2.172 milyar metreküp
18. NORVEÇ: 2.081 milyar metreküp
19. AZERBAYCAN: 1.917 milyar metreküp
20. ÖZBEKİSTAN: 1.846 milyar metreküp
21. KAZAKİSTAN: 1.830 milyar metreküp
22. KUVEYT: 1.784 milyar metreküp
23. LİBYA: 1.505 milyar metreküp
24. HİNDİSTAN: 1.374 milyar metreküp
25. ENDONEZYA: 1.008 milyar metreküp
26. TÜRKİYE: 713 milyar metreküp
27. UMMAN: 673 milyar metreküp
28. PAKİSTAN: 656 milyar metreküp
29. BREZİLYA: 420 milyar metreküp
30. ARJANTİN: 411 milyar metreküp
31. UKRAYNA: 338 milyar metreküp
32. MEKSİKA: 312 milyar metreküp
33. PERU: 300 milyar metreküp
34. TRİNİDAD VE TOBAGO: 294 milyar metreküp
35. KONGO: 284 milyar metreküp
36. BOLİVYA: 253 milyar metreküp
37. MYANMAR: 232 milyar metreküp
38. BRUNEİ: 228 milyar metreküp
39. BANGLADEŞ: 223 milyar metreküp
40. İNGİLTERE: 216 milyar metreküp