Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

Aralık 28, 2025 16:49
1
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri

Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri ile ilgili soru işaretleri son buldu. Yapılan son çalışmalar ve açıklamalar hangi ülkenin ne kadar doğalgaz rezervi bulunduğunu gözler önüne serdi. Bu bilgi ise oldukça önem taşıyor. Çünkü artan enerji ihtiyacında böylesine büyük bir gücü elinde bulundurmak ülkelere sadece ekonomik değil stratejik bir kabiliyet de kazandırıyor. Türkiye ise art arda bulunan doğalgaz rezervleri ile 40 ülkenin bulunduğu listeye hızlı bir giriş yaptı…

2
doğalgaz

Türkiye, son zamanlarda yürüttüğü doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri ile sadece kendi içinde değil küresel çapta da dikkat çekti. İlk olarak Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 kuyusunda tespit edilen doğalgaz rezervinin hemen ardından aynı sahada ikinci bir rezervin daha bulunduğu açıklandı. Aradan geçen yaklaşık 1 senelik sürenin ardından Amasra-1 kuyusunda tatmin edici bir doğalgaz rezervinin keşfedildiği duyuruldu. Sonrasında ise Türkiye’de Çaycuma-1 sahasında yeni bir rezerv tespit edildiği açıklandı. Art arda gelen açıklamaların ardından Türkiye dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri arasında yer aldı. İşte o ülkelerin sıralamaları ve sahip oldukları doğalgaz rezervleri…

3
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

DÜNYANIN EN ÇOK DOĞALGAZA SAHİP ÜLKELERİ

1. RUSYA: 47.759 milyar metreküp

4
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

2. İRAN: 33.988 milyar metreküp

5
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

3. KATAR: 23.831 milyar metreküp

6
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

4. ABD: 16.396 milyar metreküp

7
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

5. TÜRKMENİSTAN: 13.950 milyar metreküp

8
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

6. SUUDİ ARABİSTAN: 9.514 milyar metreküp

9
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

7. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 8.210 milyar metreküp

10
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

8. NİJERYA: 5.913 milyar metreküp

11
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

9. VENEZUELA: 5.511 milyar metreküp

12
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

10. CEZAYİR: 4.504 milyar metreküp

13
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

11. IRAK: 3.714 milyar metreküp

14
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

12. ÇİN: 3.142 milyar metreküp

15
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

13. MOZAMBİK: 2.840 milyar metreküp

16
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

14. AVUSTRALYA: 2.587 milyar metreküp

17
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

15. KANADA: 2.464 milyar metreküp

18
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

16. MISIR: 2.209 milyar metreküp

19
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

17. MALEZYA: 2.172 milyar metreküp

20
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

18. NORVEÇ: 2.081 milyar metreküp

21
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

19. AZERBAYCAN: 1.917 milyar metreküp

22
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

20. ÖZBEKİSTAN: 1.846 milyar metreküp

23
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

21. KAZAKİSTAN: 1.830 milyar metreküp

24
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

22. KUVEYT: 1.784 milyar metreküp

25
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

23. LİBYA: 1.505 milyar metreküp

26
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

24. HİNDİSTAN: 1.374 milyar metreküp

27
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

25. ENDONEZYA: 1.008 milyar metreküp

28
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

26. TÜRKİYE: 713 milyar metreküp

29
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

27. UMMAN: 673 milyar metreküp

30
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

28. PAKİSTAN: 656 milyar metreküp

31
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

29. BREZİLYA: 420 milyar metreküp

32
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

30. ARJANTİN: 411 milyar metreküp

33
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

31. UKRAYNA: 338 milyar metreküp

34
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

32. MEKSİKA: 312 milyar metreküp

35
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

33. PERU: 300 milyar metreküp

36
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

34. TRİNİDAD VE TOBAGO: 294 milyar metreküp

37
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

35. KONGO: 284 milyar metreküp

38
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

36. BOLİVYA: 253 milyar metreküp

39
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

37. MYANMAR: 232 milyar metreküp

40
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

38. BRUNEİ: 228 milyar metreküp

41
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

39. BANGLADEŞ: 223 milyar metreküp

42
Dünyanın en çok doğalgaza sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye rezervleri ile listeye hızlı giriş yaptı, pek çok ülkeyi geride bıraktı

40. İNGİLTERE: 216 milyar metreküp

