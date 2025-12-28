Brigitte Bardot kimdir neden öldü? Brigitte Bardot filmleri

Fransız sinemasının ikonik isimlerinden biri olan ve müzisyen kimliğiyle de bilinen Brigitte Bardot'nun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Brigitte Bardot, son yıllarda yaşadığı sağlık problemlerinin ardından 91 yaşında hayata veda etti.

BRİGİTTE BARDOT KİMDİR?

Brigitte Bardot, 28 Eylül 1934’te Paris’te dünyaya geldi.

Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Bardot, genç yaşta bale eğitimi aldıktan sonra modellik yapmaya başladı.

Henüz 15 yaşındayken Elle dergisinin kapağında yer alması, sinema dünyasının kapılarını açtı.

Brigitte Bardot filmleri

1956 yapımı Et Dieu Crea la Femme filmiyle dünya çapında şöhrete ulaşan Bardot, kısa sürede Fransız sinemasının en çarpıcı yüzlerinden biri oldu.

1960’lı yıllarda Gerçek, Çok Özel Bir Kadın, Nefret, Viva Maria! ve Shalako gibi yapımlarla uluslararası ününü pekiştirdi.

Bardot, 1973 yılında henüz 39 yaşındayken oyunculuğu bırakmıştı.

1986’da Brigitte Bardot Vakfı’nı kurarak hayvan hakları için aktif mücadeleye başlayan Bardot, bu alandaki sert çıkışlarıyla da sık sık gündeme geldi.