Ehliyet sınavında kalp krizi geçirdi! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 18 yaşındaki Üzeyir Hazar isimli genç, ehliyet almak için girdiği sınavda motosikletle harekete geçti. İddialara göre sınav güzergahındayken kalp krizi geçiren Hazar, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Motor devrilip sürüklenirken, kazanın etkisiyle yaralanan Hazar’a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hazar'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.