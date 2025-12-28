"Futbolda bahis" soruşturması! Erden Timur 'un ifadesi en sona bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “futbolda bahis” iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ile Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon kapsamında farklı illerde gözaltına alınıp İstanbul’a getirilen bazı zanlıların henüz ifadelerinin alınmadığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Gözaltındaki tüm şüphelilerin, ifadelerinin tamamlanmasının ardından yarın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmeleri bekleniyor.

İFADESİ SONA BIRAKILDI

Yeni Şafak'ın aktardığına göre; Erden Timur’un ifadesinin en son bırakıldığı öne sürüldü.