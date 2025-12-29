Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Nalan Güler Güven

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'a adli kontrol talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, aralarında İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın da bulunduğu şüpheliler adli kontrol ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım kişilere yönelik 'zimmet', 'irtikap', 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görev alan Bekir Önder, iş adamı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE NÖBETÇİ MAHKEMEYE GÖNDERİLDİLER

Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden Bekir Önder 'rüşvet almak' suçundan, İbrahim Amedi 'rüşvet vermek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Diğer şüpheliler Albayrak ve Köse ise 'rüşvet almak' suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

