Esenyurt’ta 4 katlı binanın giriş katında patlama! Evin önündeki araçlar bile zarar gördü

Şehitler Mahallesi 2603. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında patlama yaşandı. Henüz nedeni belirlenemeyen patlamayı duyanlar durumu hemen sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekiplerine bildirdi.

SOKAKTAKİ ARAÇLAR BİLE ZARAR GÖRDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Patlamanın etkisiyle bina önünde park halinde bulunan 3 araç ve başka bir bina da zarar gördü. Olay nedeniyle hasar oluşan dairedeki patlamanın nedeni araştırılıyor. Dairede yaşayanların patlamanın ardından olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü.