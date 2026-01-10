Galatasaray Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Şifresiz ve canlı izlenebilecek

Türk sporuna damga vuran ve "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 117 yıla ulaşan rekabetinde birçok ilginç olaya tanık olundu. İki takım bu akşam karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa'da bu akşam GS FB maçı oynanacak. Nefes kesen müsabaka ATV ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek.

1965-1966 sezonundan bu yana "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 8. kez karşı karşıya gelecek.