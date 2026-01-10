Galatasaray Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Süper Kupa GS FB ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayını yoğun ilgi görüyor. İlk kez 4 takımla oynanan Süper Kupa finaline Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Dev derbiyi Halil Umut Meler yönetirken Meler’in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Galatasaray Fenerbahçe derbisinde dördüncü hakem olarak Ozan Ergün görev alacak. Fenerbahçe’de kart cezalısı Fred’in yanı sıra sakatlığı devam eden Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Talisca’nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Galatasaray’da ise Afrika Uluslar Kupası’nda olan Osimhen ve Jakobs derbide forma giyemeyecek. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz mi? İşte, GS FB Süper Kupa finali maç kadrosu…

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI İZLE

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali bugün (10 Ocak) saat 18.45’te başlayacak. Mücadele şifresiz olarak ekranlara gelirken ATV üzerinden canlı yayınlanacak. Dev derbiyi televizyondan izlemek isteyenler ATV aracılığıyla uydu bağlantısı ile karşılaşmayı canlı seyredebilirler. İnternet üzerinden de benzer şekilde ATV’nin resmi internet sitesinden telefon, tablet ve bilgisayarlardan canlı yayına ulaşılabilecek.

SÜPER KUPA GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Kupa heyecanı için geri sayım başlarken mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda bazı karşılaşmalar A Spor üzerinden canlı yayınlanırken kafa karışıklığı yaşayan izleyiciler, maç saati yaklaşırken mücadelenin canlı yayınlanacağı kanala odaklandı. Süper Kupa finalinde Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası A Spor’dan değil, ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Barış Alper, Sane, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

Dev derbiye eksiklikler damga vurdu. Hem sakatlık sebebiyle hem de Afrika Uluslar Kupası sebebiyle iki takımda da eksik isimler bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

Galatasaray’da ise Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, bugün oynanacak derbide takımlarının yanında olamayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa mücadeleleri şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Galatasaray - Trabzonspor, Fenerbahçe - Samsunspor yarı final maçlarında olduğu gibi Süper Kupa finali de şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI LİNKİ NEREDE?

Özellikle maç saatinde yaşanan değişiklik sebebiyle futbolseverlerin birçoğu Cumartesi oynanacak derbi karşılaşmasını kaçırmak istemiyor. 18.45’te başlayacak derbi mücadelesinde evlerinde olamayacaklar karşılaşmayı telefonları aracılığıyla takip edecek. Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı linki, ATV’nin resmi web sitesinde olacak.