Fiyatlar değişti, Ocak 2026 listesi güncellendi: İşte 1 milyon TL’ye alınabilecek en iyi sahibinden ikinci el arabalar

JAPON SORUNSUZLUĞU: TOYOTA COROLLA (2014-2016 MODEL)

Eğer "Model yılı önemli değil, ben konfor ve mutlak sorunsuzluk istiyorum" diyorsanız, rotanız Japonya'ya dönmeli. 1 milyon TL bandında, Toyota Corolla'nın efsane kasalarından olan E160 kasa (2014-2016 model arası) 1.6 benzinli veya 1.4 dizel seçenekleri bulunabiliyor.

Bu araçlar genellikle 150.000 km devirmiş olsa da, Toyota motorları için bu kilometreler "rodaj" sayılır. Özellikle 1.33 Life veya 1.6 Advance paketleri, C segmentinin konforunu ve genişliğini sunar. Sanayideki ustalar, Corolla'ların "yürüyen aksamının" (ön takım) Türkiye yollarına en dayanıklı sistem olduğunu belirtir. CVT şanzımanlı modelleri ise vites geçişini hissettirmez ve şanzıman arızası çıkarma ihtimali en düşük araçlardandır. 10 yaşında olması sizi korkutmasın; bakımlı bir Corolla, bakımsız bir 2023 model araçtan daha güvenilirdir.