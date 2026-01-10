Rafa Silva'nın boşluğu doluyor! Beşiktaş dünya yıldızını getiriyor

Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta rota yeniden İtalya'ya kırıldı.

HEDEF LOFTUS-CHEEK

Kadro derinliğini artırmak ve orta sahaya lider karakterli bir oyuncu monte etmek isteyen yönetim, dünyaca ünlü yıldız Ruben Loftus-Cheek'i listesinin ilk sırasına yazdı. Siyah-beyazlı kurmayların, 29 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmek için Milano ekibiyle temasları sıklaştırdığı öğrenildi.

RAFA SİLVA’NIN BOŞLUĞU ONUNLA DOLACAK

Rafa Silva’nın takımdaki durumunu ve yoğun maç trafiğini hesap eden Beşiktaş kurmayları, teknik heyetin raporu doğrultusunda "maestro" görevini üstlenebilecek bir isim arayışına girmişti. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim olan 29 yaşındaki İngiliz yıldız için Milan ile pazarlık masasına oturuldu.

10 MİLYON EURO

İtalyan kulübünün, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Loftus-Cheek için kapıyı 10 milyon euro’dan açtığı belirtiliyor. Beşiktaş cephesi ise bu rakamı daha makul bir seviyeye çekmek için yoğun mesai harcıyor.

ESKİ HOCASI DA PEŞİNDE

Gelen bilgiler arasında, Loftus-Cheek’e sadece Beşiktaş’ın değil, Serie A ekiplerinden Lazio’nun da talip olduğu yer alıyor. Özellikle İngiliz oyuncuyu Chelsea döneminden tanıyan Maurizio Sarri’nin, eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği konuşuluyor. Ancak Beşiktaş yönetiminin, oyuncuya sunacağı projeyle bu transferde bir adım öne geçmeyi hedeflediği gelen duyumlar arasında.

HEM 8 HEM 10 NUMARA

Chelsea altyapısından yetiştikten sonra 2023 yılında 19 milyon euro bedelle Milano ekibine transfer olan dev orta saha, fiziksel gücü ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Sadece merkez orta sahada değil, ihtiyaç halinde 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen Loftus-Cheek, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 20 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde 11 kez İngiltere Milli Takımı formasını da terleten yıldız oyuncunun, Türkiye seçeneğine sıcak bakabileceği ifade ediliyor.