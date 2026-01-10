Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Dev derbinin VAR hakemleri belli oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinde VAR'da görev alacak hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Dev derbinin VAR hakemleri belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 12:20

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak olan dev Turkcell Süper Kupa finalinde görev alacak hakem kadrosu netleşti. Maçın saha içi yönetiminin yanı sıra, kritik kararların verileceği VAR odasında görev yapacak isimler de belli oldu.

Dev derbinin VAR hakemleri belli oldu!

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bu dev randevuda orta hakem olarak Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yaparken, saha kenarındaki dördüncü hakemlik görevini Ozan Ergün yürütecek. İstanbul'daki olumsuz hava koşulları ve beklenen fırtına nedeniyle başlangıç saati 20.30'dan 18.45'e çekilen mücadele, aynı zamanda her iki takımın eksik oyuncularıyla da taktiksel bir sınav niteliği taşıyor.

Dev derbinin VAR hakemleri belli oldu!

VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak dev Turkcell Süper Kupa finalinde, saha içerisindeki kararları desteklemek üzere teknoloji koltuğunda oturacak isimler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmen açıklandı. Kritik müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Ömer Faruk Turtay üstlenirken, kendisine AVAR koltuğunda Anıl Usta ve Ali Şansalan eşlik edecek. Bu atama, özellikle genç ve yükselen hakem profili ile tecrübenin bir araya getirilmesi açısından dikkat çekiyor.

