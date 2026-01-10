Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 10 Ocak bu akşamın maçları

Kategoriler
Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan müsabakalar belli oldu.
TFF 2. Lig
13:00 Kahramanmaraş İstiklal – Aliağa FK (Sıfır TV)
13:00 İskenderunspor – Beyoğlu Yeni Çarşı (Sıfır TV YouTube)
13:00 Sincan Bld – Kastamonuspor (Bi Kanal)
15:00 Isparta 32 Spor – Adanaspor (Sıfır TV YouTube)
15:00 Fethiyespor – Ankara Demir (Sıfır TV YouTube)
15:00 Gebzespor – Somaspor (Sıfır TV YouTube)
TFF 3. Lig
13:00 Kilis Bld. – Kahramanmaraş (Sıfır TV YouTube)
13:00 Niğde Bld. – Diyarbekirspor (Sıfır TV YouTube)
13:00 Türk Metal 1963 – Erciyes 38 FK (Sıfır TV YouTube)
13:00 Y. Amasyaspor – Giresunspor (Sıfır TV YouTube)
13:00 Çayelispor – Pazarspor (Sıfır TV YouTube)
13:00 Bulancakspor – Fatsa Bld. (Sıfır TV YouTube)
13:00 Alanya 1221 – Bornova 1877 (Sıfır TV YouTube)
15:00 Bursa Nilüfer – Polatlı Bld. (Sıfır TV YouTube)
15:00 Yalova – Beykoz İshaklı Spor (Sıfır TV YouTube)
15:00 Kestel Çilek Spor – Yıldırımspor (Sıfır TV YouTube)
15:00 Karabük İY – 52 Orduspor (Bi Kanal)
15:00 Kütahyaspor – Tire 2021 (Sıfır TV)
15:00 Nazilli Bld. – Ayvalıkgücü Bld. (Sıfır TV YouTube)
17:00 İzmir Çoruhlu FK – Denizli İdmanyurdu Güreller (Bi Kanal)
17:00 Altay – Uşakspor (Sıfır TV)
TFF Elit U16 Ligi
13:00 Fenerbahçe – Başakşehir (FB TV)
TFF Elit U17 Ligi
15:10 Fenerbahçe – Başakşehir (FB TV)
Trendyol 1. Lig
13:30 Serik Bld. – İstanbulspor (TRT Spor / beIN Sports 2)
16:00 Adana Demirspor – Esenler Erokspor (TRT Spor / beIN Sports 2)
19:00 Sakaryaspor – Bandırmaspor (TRT Spor / beIN Sports 2)
AFC U23 Şampiyonası
14:30 BAE – Japonya (Spor Smart / Smart Spor HD)
14:30 Lübnan – Güney Kore (Smart Spor 2)
17:00 İran – Özbekistan (Spor Smart / Smart Spor HD)
19:30 Suriye – Katar (Spor Smart / Smart Spor HD)
İngiltere FA Cup
15:15 Everton – Sunderland (tabii Spor)
18:00 Manchester City – Exeter (tabii Spor)
20:45 Tottenham – Aston Villa (tabii Spor)
23:00 Charlton Athletic – Chelsea (tabii Spor)
İngiltere Kadınlar Süper Ligi
15:30 Arsenal – Manchester United (W-Sport)
İtalya Serie A
17:00 Como – Bologna (S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus)
17:00 Udinese – Pisa (Yayın Yok)
20:00 Roma – Sassuolo (S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus)
22:45 Atalanta – Torino (S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus)
Almanya Bundesliga
17:30 Freiburg – Hamburg (Tivibu Spor 4 / S Sport Plus)
17:30 Heidenheim – Köln (S Sport Plus)
17:30 Union Berlin – Mainz (S Sport Plus)
Fransa Kupası
17:30 Angers – Toulouse (beIN Sports 3)
17:30 Orleans – Monaco (beIN Sports 4)
20:00 US Avranches – Strasbourg (beIN Sports 4)
23:00 Sochaux – Lens (beIN Sports 4)
İspanya La Liga
16:00 Real Oviedo – Real Betis (S Sport / S Sport Plus)
18:15 Villarreal – Alaves (S Sport / S Sport Plus)
20:30 Girona – Osasuna (S Sport / S Sport Plus)
23:00 Valencia – Elche (S Sport / S Sport Plus)
İspanya La Liga 2
20:30 Las Palmas – La Coruna (S Sport Plus)
CAF Afrika Uluslar Kupası (Çeyrek Final)
19:00 Cezayir – Nijerya (Exxen)
22:00 Mısır – Fildişi Sahili (Exxen)
TFF Süper Kupa Final
18:45 Galatasaray – Fenerbahçe (ATV)