Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız oyuncudan kötü haber geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'ya yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeauge'in 21. haftasında geçtiğimiz perşembe günü deplasmanda Dubai Basketbol ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 92-81'lik skorla kaybederek organizasyondaki 7. yenilgisini yaşadı.

BONZIE COLSON'DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe Beko'da ABD'li basketbolcu Bonzie Colson, Dubai Basketbol mücadelesinde sakatlanmıştı. Sarı-lacivertlilerden yıldız basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe Beko, Bonzie Colson'un sağ dizinde zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bonzie Colson'un, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sağ patellar tendonunda zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bonzie Colson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.