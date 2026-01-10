Galatasaray'a sürpriz orta saha: Teklif edilen tutar ortaya çıktı!

Ara transfer döneminde kadrosuna dinamizm katmak isteyen Galatasaray, rotasını yeniden Avrupa’nın parlayan yıldızlarına çevirdi.

HEDEF VARELA

Orta sahadaki direnci artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, Porto formasıyla devleşen Alan Varela’yı listesinin ilk sırasına ekledi.

PORTO MASADAN KALKTI

Portekiz’in spor gazetesi Record'un geçtiği son dakika haberine göre; Galatasaray, 24 yaşındaki ön libero için 28+4 milyon Euro'luk bir paket sundu. Ancak bu teklif, Porto yönetimi tarafından yeterli bulunmadığı gibi teknik direktör Francesco Farioli'nin de oyuncusunu bırakmak istememesi nedeniyle reddedildi.

75 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

Arjantinli yıldızın geleceği konusunda Porto yönetimi adeta duvar örmüş durumda. Kulübüyle olan sözleşmesi geçtiğimiz aylarda 2030 yılına kadar uzatılan 24 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli ise tam 75 milyon Euro olarak belirlendi.

Bu astronomik rakamın yanı sıra, bu sezon 22 maçta forma giyip bir de gol atan Varela, teknik direktör Francesco Farioli'nin saha içindeki en güvendiği isimlerin başında geliyor. Porto’nun hem bu yüksek maliyet hem de oyuncunun sistemdeki vazgeçilmez yeri nedeniyle transfere şimdilik geçit vermediği belirtiliyor.

GALATASARAY’IN B PLANI NE OLACAK?

Cimbom’un bu yüksek maliyetli girişiminin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. 32 milyon Euro’luk teklifin reddedilmesiyle birlikte yönetimin listedeki diğer isimlere yönelmesi veya teklifi revize etmesi bekleniyor.