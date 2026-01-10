Eğlence mekanında kan döküldü

Burdur'da dün gece saatlerinde Kışla Caddesi'ndeki bir eğlence mekanı, sonu kanlı biten kavgaya sahne oldu.

Edinilen bilgiye göre, mekanda karşılaşan 47 yaşındaki N.G. ile 38 yaşındaki Ö.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

KAVGADA KAN DÖKÜLDÜ

Kavgada N.G., Ö.K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Olayı fark eden işletme sahibi de kavgayı ayırmak istediği sırada N.G. tarafından bacağından bıçaklandı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli N.G. ise, işletmenin yanındaki bina girişinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.