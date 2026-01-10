Galatasaray'a milli oyuncudan kötü haber

Kategoriler
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic'te sakatlık şoku yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'in sakatlandığını duyurdu.
Galatasaray MCT Technic'ten yapılan açıklamada, oyuncuya yapılan tetkikler sonucunda sağ kalça adalesinde birinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilerek, "Buğrahan Tuncer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede takımımızdaki yerini almasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.