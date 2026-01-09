Menü Kapat
Aktüel


 TGRT Haber

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11-12 Ocak İzmir Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi 10 Ocak, 11 Ocak ve 12 Ocak kesinti detayları ilçe ilçe belli oldu. İzmir genelinde 10, 11 ve 12 Ocak 2026 tarihlerinde çok sayıda ilçeyi kapsayan planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke yenileme, bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler, günün farklı saatlerinde ve farklı mahallelerde gerçekleştirilecek. Karşıyaka, Bayraklı, Buca, Aliağa, Bornova, Torbalı, Gaziemir, Urla, Çeşme, Menemen, Kemalpaşa, Ödemiş, Kiraz, Seferihisar, Menderes, Beydağ, Tire, Bergama, Güzelbahçe ve Karabağlar gibi birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli, bazı bölgelerde ise gün boyu süren kesintiler planlanırken, hafta sonu ve hafta başını kapsayan takvimle vatandaşların bilgilendirildi. İşte İzmir elektrik kesintisi 10-11-12 Ocak listesi…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 23:20

İzmir’de elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle üç gün boyunca planlı kesintiler uygulanacak. İl genelinde farklı ilçelerde ve mahallelerde belirlenen saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK

Karşıyaka
10 Ocak 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinin Cumhuriyet, Dedebaşı, Goncalar, Bahriye Üçok, Nergiz ve Bostanlı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar nedeniyle sabah 09.00’dan başlayarak akşam 18.00’e kadar farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Bayındır
Bayındır ilçesinde Yakacık, Yusuflu, Fatih, Buruncuk ve Yeşilova mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aliağa
Aliağa ilçesinin Bozköy, Zeytindağ ve Şakran Sayfiye mahallelerinde 08.30 ile 14.00 saatleri arasında bakım çalışmaları sebebiyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Çiğli
Balatçık Mahallesi’nde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Buca
Buca ilçesinin Yenigün, Zafer ve 29 Ekim mahallelerinde sabah 08.00 ile akşam 15.00 arasında farklı saatlerde olmak üzere planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Bayraklı
Bayraklı ilçesinde Emek, Yamanlar, Gümüşpala, Org. Nafiz Gürman, Osmangazi ve Adalet mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında geniş kapsamlı bakım çalışmaları yapılacak olup bu süre zarfında elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Gaziemir
Gaziemir ilçesinin Beyazevler Mahallesi’nde gün içerisinde kademeli olarak 09.00 ile 16.00 saatleri arasında farklı sokaklarda planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Urla
Torasan Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Menemen
Hatundere, Fatih, Mermerli, Yıldırım ve çevre mahallelerde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kemalpaşa
Sekiz Eylül ve Çınarköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş
Umurbey ve Emmioğlu mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Menderes
Tekeli Fevzi Çakmak ve Tekeli Atatürk mahalleleri ile İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seferihisar
Payamlı, Gödence, Gölcük, Kavacık, Efemçukuru ve Bademler mahallelerinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Kiraz
İğdeli, Çömlekçi, Suludere, Karaburç, Aydoğdu, Başaran ve Çanakçı mahallelerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında uzun süreli planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Bornova
Kemalpaşa ve Gürpınar mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çeşme
Cumhuriyet ve 16 Eylül mahallelerinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Torbalı
Karakuyu, Ortaköy, Helvacı, Karakızlar, Dirmil, Gazi Mustafa Kemal ve çevre mahallelerde 09.00 ile 17.30 saatleri arasında gün boyu süren elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Beydağ
Alakeçili ve Cumhuriyet mahallelerinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 OCAK İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aliağa
Güzelhisar ve Çıtak mahallelerinde gece 01.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kemalpaşa
Çınarköy ve Sekiz Eylül mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziemir
Atatürk ve Hürriyet mahallelerinde 09.00’dan itibaren gün içinde kademeli olarak 17.00’ye kadar elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Bornova
Kemalpaşa, Meriç, Tuna, Koşukavak ve Birlik mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Buca
Zafer ve 29 Ekim mahallelerinde 17.00 ile 18.00 saatleri arasında kısa süreli planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Ödemiş
Üç Eylül Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kiraz
İstiklal, Cumhuriyet ve çevre mahallelerde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Torbalı
Ertuğrul, Muratbey, Yedi Eylül ve çevre mahallelerde gece ve gündüz saatlerini kapsayan uzun süreli elektrik kesintileri yapılacaktır.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 OCAK 2026

Tire
Hisarlık, Çukurköy, Turan, Kaplan, Toparlar, Yemişler, Başköy ve çevre mahallelerde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Menemen
Süleymanlı, Turgutlar, Telekler ve çevre mahallelerde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bergama
Zeytindağ, Şakran Sayfiye, Fatih ve Bahçelievler mahallelerinde sabah ve öğle saatlerini kapsayan planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Aliağa
Çoraklar, Karaköy, Kalabak, Hacıömerli ve Çaltılıdere mahallelerinde 08.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bayındır
Yeşilova Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka
Bostanlı Mahallesi’nde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çeşme
Alaçatı, Uzunkuyu, Zeytineli, Zeytinler, Birgi, Barbaros ve Germiyan mahallelerinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Urla
Yaka ve Altıntaş mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güzelbahçe
Çamlı, Yelki, Yenice, Yalı, Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde gün içerisinde farklı saatlerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Karabağlar
Çalıkuşu ve Cennetoğlu mahallelerinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Dikili
İsmetpaşa, Aşağıkırıklar, Demirtaş ve Salimbey mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Torbalı
Şehitler, Eğerci, Ahmetli ve çevre mahallelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yapılacaktır.

