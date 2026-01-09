İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11-12 Ocak İzmir Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

İzmir’de elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle üç gün boyunca planlı kesintiler uygulanacak. İl genelinde farklı ilçelerde ve mahallelerde belirlenen saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 OCAK

Karşıyaka

10 Ocak 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinin Cumhuriyet, Dedebaşı, Goncalar, Bahriye Üçok, Nergiz ve Bostanlı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar nedeniyle sabah 09.00’dan başlayarak akşam 18.00’e kadar farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Bayındır

Bayındır ilçesinde Yakacık, Yusuflu, Fatih, Buruncuk ve Yeşilova mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aliağa

Aliağa ilçesinin Bozköy, Zeytindağ ve Şakran Sayfiye mahallelerinde 08.30 ile 14.00 saatleri arasında bakım çalışmaları sebebiyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Çiğli

Balatçık Mahallesi’nde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Buca

Buca ilçesinin Yenigün, Zafer ve 29 Ekim mahallelerinde sabah 08.00 ile akşam 15.00 arasında farklı saatlerde olmak üzere planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Bayraklı

Bayraklı ilçesinde Emek, Yamanlar, Gümüşpala, Org. Nafiz Gürman, Osmangazi ve Adalet mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında geniş kapsamlı bakım çalışmaları yapılacak olup bu süre zarfında elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Gaziemir

Gaziemir ilçesinin Beyazevler Mahallesi’nde gün içerisinde kademeli olarak 09.00 ile 16.00 saatleri arasında farklı sokaklarda planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Urla

Torasan Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Menemen

Hatundere, Fatih, Mermerli, Yıldırım ve çevre mahallelerde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kemalpaşa

Sekiz Eylül ve Çınarköy mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ödemiş

Umurbey ve Emmioğlu mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Menderes

Tekeli Fevzi Çakmak ve Tekeli Atatürk mahalleleri ile İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Seferihisar

Payamlı, Gödence, Gölcük, Kavacık, Efemçukuru ve Bademler mahallelerinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Kiraz

İğdeli, Çömlekçi, Suludere, Karaburç, Aydoğdu, Başaran ve Çanakçı mahallelerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında uzun süreli planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Bornova

Kemalpaşa ve Gürpınar mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çeşme

Cumhuriyet ve 16 Eylül mahallelerinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Torbalı

Karakuyu, Ortaköy, Helvacı, Karakızlar, Dirmil, Gazi Mustafa Kemal ve çevre mahallelerde 09.00 ile 17.30 saatleri arasında gün boyu süren elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Beydağ

Alakeçili ve Cumhuriyet mahallelerinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 OCAK İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aliağa

Güzelhisar ve Çıtak mahallelerinde gece 01.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kemalpaşa

Çınarköy ve Sekiz Eylül mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gaziemir

Atatürk ve Hürriyet mahallelerinde 09.00’dan itibaren gün içinde kademeli olarak 17.00’ye kadar elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Bornova

Kemalpaşa, Meriç, Tuna, Koşukavak ve Birlik mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Buca

Zafer ve 29 Ekim mahallelerinde 17.00 ile 18.00 saatleri arasında kısa süreli planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Ödemiş

Üç Eylül Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kiraz

İstiklal, Cumhuriyet ve çevre mahallelerde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Torbalı

Ertuğrul, Muratbey, Yedi Eylül ve çevre mahallelerde gece ve gündüz saatlerini kapsayan uzun süreli elektrik kesintileri yapılacaktır.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 OCAK 2026

Tire

Hisarlık, Çukurköy, Turan, Kaplan, Toparlar, Yemişler, Başköy ve çevre mahallelerde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Menemen

Süleymanlı, Turgutlar, Telekler ve çevre mahallelerde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bergama

Zeytindağ, Şakran Sayfiye, Fatih ve Bahçelievler mahallelerinde sabah ve öğle saatlerini kapsayan planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Aliağa

Çoraklar, Karaköy, Kalabak, Hacıömerli ve Çaltılıdere mahallelerinde 08.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bayındır

Yeşilova Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

Bostanlı Mahallesi’nde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çeşme

Alaçatı, Uzunkuyu, Zeytineli, Zeytinler, Birgi, Barbaros ve Germiyan mahallelerinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Urla

Yaka ve Altıntaş mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güzelbahçe

Çamlı, Yelki, Yenice, Yalı, Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde gün içerisinde farklı saatlerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Karabağlar

Çalıkuşu ve Cennetoğlu mahallelerinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Dikili

İsmetpaşa, Aşağıkırıklar, Demirtaş ve Salimbey mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Torbalı

Şehitler, Eğerci, Ahmetli ve çevre mahallelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yapılacaktır.