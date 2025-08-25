MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hafter ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bingazi yakınlarındaki Recme’de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İbrahim Kalın, Halife Hafter ile görüştü.

TÜRKİYE-LİBYA İLİŞKİLERİ

Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ve ilişkilerin son dönemde ciddi şekilde gelişmesi ele alındı. Görüşmeye Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu yetkilileri de katıldı.

DENİZ YETKİ ANLAŞMASI...

Libya’nın doğusunda Hafter kontrolündeki parlamento, Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki anlaşmasını onaylamaya hazırlanıyor. Yunan muhalefeti, Türkiye’nin Trablus hükümetine verdiği desteğin ardından Libya’nın doğusuyla da yakınlaşarak Hafter ile ilişkileri geliştirmesini özellikle deniz yetki alanları tartışması bağlamında “Atina için diplomatik yenilgi” olarak görüyor.