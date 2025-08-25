Dekor için evine top mermisi aldı! Konya'da akılalmaz olay

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda; bir apartmanda kiracı olarak yaşayan bir şahıs, evinde dekorasyon olarak kullanılmak üzere antika olarak top mermisi aldı.

EVDEN ÇIKARKEN TOP MERMİSİNİ BİNADA BIRAKTI

Kiracı evden çıkarken de top mermisini apartmanın çöp bölümüne attığı öğrenildi. Apartmanın içinde top mermisi gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri top mermisi üzerinde incelemelerde bulunurken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.