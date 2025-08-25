Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

Motosikletle takip etti, defalarca bıçakladı! Kuşadası'ndaki vahşette yeni gelişme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tuvalet meselesi yüzünden tartıştığı taksiciyi, motosikletle takip edip defalarca bıçaklayarak katleden S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuşadası Adliyesi'ne getirilen katil zanlısının sakin tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 15:45

Aydın'ın ilçesinde seyyar olarak parfümcülük yaptığı öğrenilen S.G. isimli şahıs, taksi durağının tuvaletini kullanmak için geldiği durakta, tuvalet anahtarın kendisine vermeye taksici Vural İşcen ile tartışmaya başladı.

TAKSİCİYİ TAKİP ETTİ

Polis tarafından el konulan olaydan sonra bölgeden ayrılıp taksi şoförü Vural İşcen'i takibe alan zanlısı motorsiketi ile müşteriye çıkan İşcen'i takibe aldı.

AĞIR YARALANAN ADAM KURTARILAMADI

Davutlar yolu üzerindeki Nazilli Halk Pazarı önünde taksiciyi durduran katil zanlısı S.G. kendisine tuvalet anahtarını vermediği gerekçesi ile taksiciyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz adam Kuşadası Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olaydan sonra gözaltına alınan katil zanlısı S.G. polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

