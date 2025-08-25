Menü Kapat
Antalya'da magandalar dehşeti yaşatmıştı! O anları anlattı: Emniyet şeridinden geldi...

Antalya'nın Serik ilçesinde trafik magandalarının dehşeti yaşattığı genç kadın, kamera kaydından önce yaşananları anlattı. Magadanların emniyet şeridinden önleri geçmeye çalıştıklarını, izin vermedikleri için de yol boyunca aracı sıkıştırıp sözlü tacizde bulunduklarını aktaran genç kadın, "Seyir halindeyken defalarca sıkıştırdılar. Daha sonra da sol şeritte önümüzü kestiler" dedi.

'nın ilçesinde dün yaşanan olayda; trafik magandaları emniyet şeridinden gelip, önüne geçmelerine izin vermeyen sürücüye ve yanında oturan eşine dehşeti yaşattı. Kent girişinde önleri kesilen çift, şehir eşkıyalarının ve tacizlerine maruz kaldı.

Antalya'da magandalar dehşeti yaşatmıştı! O anları anlattı: Emniyet şeridinden geldi...

O ANLARI ANLATTI

Araçta korku dolu anlar yaşayan genç kadın, olayı cep telefonuyla kaydederken, ön araçtan inen bir kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı. Magandalar tarafından dehşeti yaşayan sürücünün eşi, yaşadıklarını anlattı.

Antalya'da magandalar dehşeti yaşatmıştı! O anları anlattı: Emniyet şeridinden geldi...

"EMNİYET ŞERİDİNDEN ÖNÜMÜZE GEÇMEYE ÇALIŞTI"

Magandaların hedef aldığı sürücünün eşi, o anları anlattı:

"Emniyet şeridinden gidiyordu, önümüze kırmaya çalıştı yol vermedik sonra sıkıştırıp sözlü ettiler. Aldırış etmeden yola devam ettik, peşimizden gelip seyir halindeyken defalarca sıkıştırdılar. Daha sonra da sol şeritte önümüzü kestiler.

Antalya'da magandalar dehşeti yaşatmıştı! O anları anlattı: Emniyet şeridinden geldi...

"EŞİME HAKARET ETTİLER"

Videonun öncesinde yolumuzu kesen aracın sürücüsü, eşime hakaretler etti. O anki şokla video çekmek aklıma gelmedi.

"EDS KAYITLARI GÖSTERECEKTİR"

Daha sonra rahat bırakmayacaklarını anlayınca videoyla kayıt altına aldım. Olayın yaşadığı yol üzerinde çok sayıda EDS var. Yetkililer kayıtları izleyince ne yaptıklarını göreceklerdir"

