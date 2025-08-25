Antalya'da magandalar dehşeti yaşatmıştı! O anları anlattı: Emniyet şeridinden geldi...

Antalya'nın Serik ilçesinde dün yaşanan olayda; trafik magandaları emniyet şeridinden gelip, önüne geçmelerine izin vermeyen sürücüye ve yanında oturan eşine dehşeti yaşattı. Kent girişinde önleri kesilen çift, şehir eşkıyalarının hakaret ve tacizlerine maruz kaldı.

O ANLARI ANLATTI

Araçta korku dolu anlar yaşayan genç kadın, olayı cep telefonuyla kaydederken, ön araçtan inen bir kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı. Magandalar tarafından dehşeti yaşayan sürücünün eşi, yaşadıklarını anlattı.

"EMNİYET ŞERİDİNDEN ÖNÜMÜZE GEÇMEYE ÇALIŞTI"

Magandaların hedef aldığı sürücünün eşi, o anları anlattı:

"Emniyet şeridinden gidiyordu, önümüze kırmaya çalıştı yol vermedik sonra sıkıştırıp sözlü taciz ettiler. Aldırış etmeden yola devam ettik, peşimizden gelip seyir halindeyken defalarca sıkıştırdılar. Daha sonra da sol şeritte önümüzü kestiler.

"EŞİME HAKARET ETTİLER"

Videonun öncesinde yolumuzu kesen aracın sürücüsü, eşime hakaretler etti. O anki şokla video çekmek aklıma gelmedi.

"EDS KAYITLARI GÖSTERECEKTİR"

Daha sonra rahat bırakmayacaklarını anlayınca videoyla kayıt altına aldım. Olayın yaşadığı yol üzerinde çok sayıda EDS var. Yetkililer kayıtları izleyince ne yaptıklarını göreceklerdir"