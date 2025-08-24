Maganda dehşeti hız kesmiyor! Eşkıya gibi aracın önünü kesip, sürücüye saldırdı

Trafik magandalarının son durağı Antalya'nın Serik ilçesi oldu. Kentin girişinde bir grup eşkıya yol kesip sürücülere dehşeti yaşattı. Yetmezmiş gibi araçta korku dolu anlar yaşayarak, olay anlarını kaydeden genç kadın ön araçtan inen bir kadının saldırısına uğradı. Şehir eşkıyası "Sen kimi çekiyorsun" diye aracın kapısını açarak mağdur kadına saldırdı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.