 | Sumru Tarhan

İstanbul Boğazı yüzme yarışında kaybolan yüzücü bulundu mu? Nikolay Svechnikov için arama çalışmaları

Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda yüzme yarışı esnasında kayboldu. Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan konu sonrasında İstanbul Boğazı yüzme yarışında kaybolan yüzücü bulundu mu aramaları başladı. Karaya çıkmadığı anlaşılınca deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri aramalara başladı.

İstanbul Boğazı yüzme yarışında kaybolan yüzücü bulundu mu? Nikolay Svechnikov için arama çalışmaları
İstanbul Boğazı'nda 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımı ile gerçekleşen yüzme yarışında Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkmadığı anlaşıldı. Arama çalışmaları tüm titizliğiyle devam ederken İstanbul yüzme yarışında kaybolan yüzücünün son durumu merak edildi.

İSTANBUL BOĞAZI YÜZME YARIŞINDA KAYBOLAN YÜZÜCÜ BULUNDU MU?

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen yüzme yarışına 81 ülkeden 2820 sporcu katıldı. Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve ekipleri çalışmalara başladı.

İstanbul Boğazı yüzme yarışında kaybolan yüzücü bulundu mu? Nikolay Svechnikov için arama çalışmaları

Kanlıca-Kuruçeşme bölgesi olmak üzere Boğaz genelinde çalışmalar devam ediyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ilgili kurumların sağladığı en üst düzey güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildiği vurgulanırken, "Aralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Deniz Şubesi, Kıyı Emniyeti, AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığı, Sualtı Arama-Kurtarma Timleri ve özel kuruluşların da bulunduğu toplam 100 bot ve deniz aracı görev almıştır. Bu araçların 60'ı güvenlik botu olarak görev yapmıştır. Bu sayede yarış güzergahında her yüzücünün güvenliği sağlanmış, sürekli takipleri yapılmıştır."

İstanbul’da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan yüzücü henüz bulunmazken çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Boğazı yüzme yarışında kaybolan yüzücü bulundu mu? Nikolay Svechnikov için arama çalışmaları

RUS YÜZÜCÜ NİKOLAY SVECHNİKOV NASIL KAYBOLDU, NE OLDU?

İstanbul Boğazı’nda dün 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Beykoz Kanlıca'da başlarken Kuruçeşme'de sona erdi. Tüm yüzücüler sudan çıkarken 29 yaşındaki Rus yüzücü karadan çıkmadı. 3 bine yakın yüzücü arasında yer almaması üzerine polis ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına haber verildi. Aram çalışmaları başlarken Rus yüzücü Svechnikov’un Cumartesi günü İstanbul'a geldiği öğrendildi. Arama çalışmaları halen devam ediyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre olayın kronolojisi şöyle:

"- Yarış 10:04'te başlatılmış, son yüzücü ise 10:54'te suya girmiştir.

- Kurallar gereği yarış, son yüzücünün suya girişinden itibaren 2 saat sonra, 12:54'te sona erdirilmiştir.

- Yarış bitiminde Komodor talimatıyla tüm güzergah taranmış, sahada herhangi bir yüzücü kalmadığı raporlanmıştır.

- Diskalifiye olan ve sudan çıkarılan sporcuların listeleri birleştirilerek yapılan kontrolde ilk anda 3 yüzücünün eksik olduğu, daha sonra bunun tek bir sporcuya indiği tespit edilmiştir.

- Bu bilgi derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Deniz Şubesi ve İstanbul Valiliği ile paylaşılmış, arama–kurtarma faaliyetleri resmi tutanakla talep edilmiş ve derhal harekete geçilmiştir.

- İlgili kurumlar yarış sonrası olayın tespit edildiğinden bu yana bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırmış olup çalışmalar aralıksız sürmektedir."

Yüzme yarışında korkutan olay! Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda kayboldu
ETİKETLER
#sahil güvenlik
#İstanbul Boğazı Yüzme Yarışı
#Nikolay Svechnikova
#Kaybolan Yüzücü
#Arama Çalışmaları
#Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
#Aktüel
