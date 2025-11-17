ABD ordusundan Doğu Pasifik'te nokta operasyon

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uluslararası uyuşturucu kartellerine ait bir tekneye operasyon düzenledi. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün 15 Kasım'da uluslararası sularda uyuşturucu taşıyan bir tekneyi hedef aldığı belirtildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamada, "Elde edilen istihbarat, teknenin yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasından geçtiğini ve uyuşturucu taşıdığını doğrulamıştır" denildi. 3 narko-teröristin öldürüldüğü bildirilen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.