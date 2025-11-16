Haitili çetelerle, ABD deniz piyadeleri arasında çatışma

ABD Deniz Piyadeleri Sözcüsü Steven J. Keenan, 13 Kasım'da yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Haitili çete üyeleri olduğu düşünülen kişilerin Büyükelçiliğin koruma operasyonlarında görevli deniz piyadelerine ateş açtığını belirtti.

Keenan, deniz piyadelerinin ateşe karşılık verdiğini, çıkan çatışmada yaralanan olmadığını ifade etti.

Haiti polisi, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

HAİTİ'DE NELER OLUYOR?

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşarken çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Nisan-haziran aylarında Haiti genelinde en az 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

BM verilerine göre, bu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere karşı operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'ta şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.