Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle isyan etti: Hepiniz yalan söylüyorsunuz!

ABD'nin ilk siyahi Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, başkanlık seçimleri konusunda ABD halkına isyan etti. Obama, ''Hepiniz yalan söylüyorsunuz'' diyerek ABD'nin kadın bir başkana hazır olmadığını söyledi.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle isyan etti: Hepiniz yalan söylüyorsunuz!
16.11.2025
16.11.2025
saat ikonu 11:50

ABD'nin eski Başkanı 'nın eşi Michelle Obama, New York'un Brooklyn bölgesinde düzenlenen programda oyuncu Tracee Ellis Ross'un sorularını cevapladı.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle isyan etti: Hepiniz yalan söylüyorsunuz!

''HEPİNİZ YALAN SÖYLÜYORSUNUZ''

Ross'un "bir kadın ABD Başkanı için ortam olup olmadığına" ilişkin sorusuna, Obama, eski ABD Başkan Yardımcısı 'in Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olmasını hatırlatarak "Önceki seçimde gördüğümüz üzere hazır değiliz." cevabını verdi.

Obama, "Bu yüzden 'Başkanlık seçimleri konusunda bana bakmayın bile.' diyorum çünkü hepiniz yalan söylüyorsunuz. Bir kadına (başkana) hazır değilsiniz." dedi.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle isyan etti: Hepiniz yalan söylüyorsunuz!

Michelle Obama, bir kadının ABD Başkanı olması için "görüşlerin değişmesi gerektiğini, birçok erkeğin bir kadın tarafından yönetilebileceğini düşünmediğini" ifade etti.

KAMALA HARRIS'İ DESTEKLEMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te başkanlık yarışından çekilmesiyle seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklemişti.

