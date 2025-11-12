ABD Başkanı 'popülizmin nihai sembolü' oldu! Trump adında yeni parti kuruldu

Belçika'da ABD Başkanı Donald Trump'tan ilham alınarak yeni bir aşırı sağ parti kuruldu. “Popülist Hareketlerin Birliği İçin Hepimiz Bir Arada” anlamını taşıyan Fransızca adıyla “Tous Reunis pour l’Union des Mouvements Populistes”, kısaltmasıyla “TRUMP” olarak anılan parti, eski Ulusal Cephe Başkanı Salvatore Nicotra önderliğinde siyasete adım attı.

DONALD TRUMP'TAN İLHAM ALINDI

Politico'nun haberine göre, parti lideri Salvatore Nicotra yaptığı açıklamada, Donald Trump’ın “popülizmin nihai sembolü” olduğunu belirterek, partinin ideolojik çizgisini “Donald Trump, ne olduğumuzu doğrudan yansıtıyor. Biz sosyal yönü de olan bir sağ popülist partiyiz.” sözleriyle tanımladı.

Geçmişte feshedilen "Chez Nous" oluşumu ve Ulusal Cephe'nin devamı olarak görülen TRUMP hareketi, ülkenin en büyük aşırı sağ partisi Vlaams Belang'tan farklı bir çizgide ilerliyor. TRUMP, birlikçi bir sağ vizyonu savunurken, Belçika'nın bölünmesine karşı çıkıyor.

ÇIKIŞ DÖNEMİ BİR HAYLİ DİKKAT ÇEKİCİ

TRUMP partisinin ortaya çıkış dönemi ise bir hayli dikkat çekti. Parti, Başbakan Bart De Wever liderliğindeki beş partiden oluşan koalisyon hükümetinin bütçe kriziyle boğuştuğu bir döneme denk geldi.

De Wever, geçtiğimiz hafta parlamentoda, 10 milyar euroluk harcama kesintilerini kapsayan bütçe anlaşması için Kral Philippe'ten Noel'e kadar ek süre istemişti.

TRUMP hareketinin siyaset sahnesine çıkması, Belçika siyasetinde aşırı sağın yeniden şekillendiği bir zamanda popülist söylemlerin güç kazandığının yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.