'Yanıltıcı Trump kurguları' ortaya çıktı! BBC genel müdürü ve haber direktörü istifa etti

İngiliz yayın kuruluşu BBC’de yayınlanan Panorama isimli belgeselde ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarının 'yanıltıcı' şekilde kurgulandığı anlaşıldı. Bu skandal kurumda depreme neden oldu.

''BAZI HATALAR YAPILDI''

BBC’nin Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Direktörü Deborah Turness, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm kamu kuruluşları gibi BBC’nin de mükemmel olmadığını ifade eden Davie, "Her zaman açık, şeffaf ve hesap verebilir olmalıyız. Tek neden bu olmasa da, BBC haber etrafındaki mevcut tartışma karar alma sürecime katkıda bulundu. Genel olarak BBC iyi bir performans sergiliyor, ancak bazı hatalar yapıldı ve genel müdür olarak nihai sorumluluğu üstlenmek zorundayım" dedi.

''BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DURUM''

Haber Direktörü Turness ise Panorama programında yayınlanan belgesel ile ilgili tartışmaların "BBC'ye zarar veren bir noktaya ulaştığını" belirterek, "Sorumluluk bana ait. Kamu hayatında liderlerin tam hesap verebilir olması gerekir, bu yüzden istifa ediyorum. Hatalar yapılmış olsa da, BBC haberin kurumsal olarak taraflı olduğuna dair son iddiaların yanlış olduğunu kesin olarak belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.

İngiliz basını, BBC’nin genel müdürü ve haber direktörünün aynı gün istifa etmesini "benzeri görülmemiş bir durum" olarak niteledi.

TRUMP DA AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "BBC'nin en üst düzey isimleri, patron Tim Davie de dahil olmak üzere, 6 Ocak'taki mükemmel konuşmamı ‘düzenledikleri’ için istifa ediyor/kovuluyor" açıklamasında bulundu.

BBC’deki yozlaşmış gazetecileri ifşa ettiği için The Telegraph gazetesine teşekkür eden Trump, "Bunlar, bir başkanlık seçiminin sonucunu etkilemeye çalışan son derece sahtekâr insanlar. Her şeyin ötesinde, birçok kişinin bir numaralı müttefikimiz olarak gördüğü yabancı bir ülkeden geliyorlar. Demokrasi için ne korkunç bir şey" ifadelerini kullandı.

BBC'NİN TARAFLI TUTUMU

BBC’ye ait iç yazışmaların ayrıntılarını yayımlayan The Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak 2021'deki Kongre Binası baskını öncesinde yaptığı konuşmaların Panaroma adlı belgesel programında yanıltıcı şekilde kurgulandığını öne sürmüştü. Birbirine eklenen konuşmaların arasında 50 dakikadan fazla zaman farkı olduğu belirtilmişti. BBC ayrıca son zamanlarda Gazze hakkındaki haberler de dahil olmak üzere birçok konuda taraflı tutum takınmakla eleştirilmişti.