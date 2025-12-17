Honor Magic 8 Lite Türkiye fiyatı ne kadar? Satışa çıktı

Guinness tarafından dayanıklılığı onaylanan HONOR Magic8 Lite güçlü bataryası, 1.5K OLED ekranı ve 6 yıl yazılım güncelleme desteğiyle Türkiye’de kullanıcılarla buluştu.

Kontrollü test koşullarında 6.133 metreden hasarsız şekilde düşerek “en yüksekten düşürülen akıllı telefon” kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kıran HONOR Magic8 Lite, bu dayanıklılığı günlük kullanım odaklı gelişmiş donanım özellikleri ve şık bir tasarımla bir araya getirmesiyle öne çıkıyor.

HONOR MAGİC 8 LİTE’IN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Açıklanan detaylara göre Honor’un yeni telefonu Orman Yeşili, Kızıl Kahve ve Gece Siyahı olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneğiyle ülkemizde satışa çıkıyor.

Honor Magic 8 Lite modelinin Türkiye fiyatı 8 GB RAM + 256 GB dâhili depolama alanı seçeneğiyle 25.999 TL’den listeleniyor.

512 GB’lık sürüm ise 27.999 TL fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor.

HONOR MAGİC 8 LİTE ÖZELLİKLERİ NELER?