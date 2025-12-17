Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Honor Magic 8 Lite Türkiye fiyatı ne kadar? Satışa çıktı

Üst düzey sağlamlığıyla Guinness Dünya Rekoru kıran Honor Magic 8 Lite, Türkiye’de resmen satışa sunulurken Türkiye satış fiyatı da merak konusu oluyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 19:18

Guinness tarafından dayanıklılığı onaylanan HONOR Magic8 Lite güçlü bataryası, 1.5K OLED ekranı ve 6 yıl yazılım güncelleme desteğiyle Türkiye’de kullanıcılarla buluştu.

Kontrollü test koşullarında 6.133 metreden hasarsız şekilde düşerek “en yüksekten düşürülen akıllı telefon” kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kıran HONOR Magic8 Lite, bu dayanıklılığı günlük kullanım odaklı gelişmiş donanım özellikleri ve şık bir tasarımla bir araya getirmesiyle öne çıkıyor.

HONOR MAGİC 8 LİTE’IN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Açıklanan detaylara göre Honor’un yeni telefonu Orman Yeşili, Kızıl Kahve ve Gece Siyahı olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneğiyle ülkemizde satışa çıkıyor.

Honor Magic 8 Lite modelinin Türkiye fiyatı 8 GB RAM + 256 GB dâhili depolama alanı seçeneğiyle 25.999 TL’den listeleniyor.

512 GB’lık sürüm ise 27.999 TL fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor.

HONOR MAGİC 8 LİTE ÖZELLİKLERİ NELER?

  • Ekran: 1,5K çözünürlük (1200 x 2640 piksel) ve 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,79 inç düz OLED panel
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti
  • RAM kapasitesi: 8 GB RAM bellek
  • Dâhili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB hafıza
  • Selfie kamerası: 16 MP ön lens
  • Arka kamera: 108 MP sensörlü ana lens (OIS/EIS) ve 5 MP sensörlü ultra geniş kamera
  • Batarya kapasitesi: 66W şarjlı 7.500 mAh kapasiteli batarya.
ETİKETLER
#Honor Magic8 Lite
#Guinness Dünya Rekoru
#Dayanıklı Telefon
#1.5k Oled Ekran
#7.500 Mah Batarya
#Teknoloji
