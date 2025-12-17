PSG Flamengo maçı nereden izlenir, hangi kanalda? PSG Flamengo maç kadrosu, muhtemel 11

FIFA Kıtalararası Kupa Finali'nde bugün Fransız ekibi PSG ile Brezilya takımı Flamengo karşı karşıya gelecek. Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan PSG kupaya doğrudan katılım sağlarken, Flamengo ise Meksika temsilcisi Cruz Azul ve Mısır ekibi Pyramids'i yenerek finale adını yazdırdı. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen PSG - Flamengo maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. PSG - Flamengo maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

PSG - FLAMENGO MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Katar'da bulunan Ahmad bin Ali Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan PSG - Flamengo maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak olan finalde kazanan takım kupayı müzesine götürecek.

Geçtiğimiz sezon kupa finalinde Meksika temsilcisi Pachuca ile İspanya devi Real Madrid karşı karşıya gelmişti. Final mücadelesinde Meksika ekibini 3-0 mağlup eden Real Madrid kupayı müzesine götürmüştü.

PSG - FLAMENGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIFA Kıtalararası Kupa Finali kapsamında oynanacak olan PSG - Flamengo maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak. FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı ABD'li hakem İsmail Elfath yönetecek.

PSG - FLAMENGO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

PSG - Flamengo karşılaşması öncesinde Fransız ekibinde Achraf Hakimi'nin sakatlığı bulunuyor. Yıldız futbolcunun mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Brezilya ekibi Flamengo ise tam kadro maça çıkacak.

PSG - Flamengo maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes; Vitinha; Neves, Kang-in; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Lucas; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Everton; Plata