Wilfried Singo İngiliz devinin radarında: Rekor bonservisle transfer olacak

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan yaklaşık 31 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Wilfried Singo, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılı takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında 90 dakika boyunca defansta geçit vermeyen Singo, rakip oyunculara maç boyunca göz açtırmadı. Ajax deplasmanında da etkili bir performans ortaya koyan Fildişi Sahilli oyuncu İngiliz ekiplerini peşine taktı.

İNGİLİZLER SİNGO'NUN PEŞİNDE

Newcastle United, Aston Villa ve Everton'ın ardından bu kez de bir İngiliz devi Wilfried Singo'ya talip oldu.

LIVERPOOL DA TALİP OLDU

TGRT Haber'de yayınlanan Stüdyoda Futbol programının yorumcularından gazeteci Ali Naci Küçük, Liverpool'un Singo'ya kanca taktığını belirtti.

Transferi Sacha Boey örneği üzerinden değerlendiren Ali Naci Küçük, "Özellikle bu tip genç ve potansiyel oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde sergiledikleri performans çok belirleyici oluyor. Avrupa'nın elit kulüpleri tabii ki bu tip turnuvalardaki performansı baz alıyor. Sacha Boey de istikrarlı çıkışının yanı sıra Bayern Münih karşısında oynadığı futbolla Alman devine transfer yapmıştı. Bugün de benzer bir tablo Singo ile alakalı yaşanabilir" diye konuştu.

"YAKIN ZAMANDA TEKLİF GELEBİLİR"

Singo'nun İstanbul'daki Liverpool maçında oynadığı futbola vurgu yapan Küçük, "Özellikle Liverpool maçında çok farklı bir performans ortaya koymuştu ve İngiliz devi onu radarına aldı. Futbol dünyasındaki peş çok isim bunu net bir şekilde dile getiriyor. Yakın zamanda Liverpool'dan Singo hamlesi gelebilir. Olursa sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.

REKOR BONSERVİSLE TRANSFER

Sacha Boey'i 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e satan Galatasaray, Singo'dan bu miktarın iki katı bonservis geliri hedefliyor.

24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki maddeye dikkat çeken Ali Naci Küçük, "Singo'nun 60 milyon Euro serbest kalma bedeli var. Kadrosuna katmak isteyen kulüp herhangi bir bonservis pazarlığına girmeden 60 milyon Euro'yu yatırıp Singo'yu transfer edebilecek." dedi.