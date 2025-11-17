Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Wilfried Singo İngiliz devinin radarında: Rekor bonservisle transfer olacak

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Singo, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmalarda göz dolduran 24 yaşındaki sağ beke Premier Lig'den takip çıktı. İngiliz ekibinin Singo için 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 06:31
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 06:39

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan yaklaşık 31 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Wilfried Singo, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılı takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında 90 dakika boyunca defansta geçit vermeyen Singo, rakip oyunculara maç boyunca göz açtırmadı. Ajax deplasmanında da etkili bir performans ortaya koyan Fildişi Sahilli oyuncu İngiliz ekiplerini peşine taktı.

Wilfried Singo İngiliz devinin radarında: Rekor bonservisle transfer olacak

İNGİLİZLER SİNGO'NUN PEŞİNDE

Newcastle United, Aston Villa ve Everton'ın ardından bu kez de bir İngiliz devi Wilfried Singo'ya talip oldu.

Wilfried Singo İngiliz devinin radarında: Rekor bonservisle transfer olacak

LIVERPOOL DA TALİP OLDU

TGRT Haber'de yayınlanan Stüdyoda Futbol programının yorumcularından gazeteci Ali Naci Küçük, Liverpool'un Singo'ya kanca taktığını belirtti.

Wilfried Singo İngiliz devinin radarında: Rekor bonservisle transfer olacak

Transferi Sacha Boey örneği üzerinden değerlendiren Ali Naci Küçük, "Özellikle bu tip genç ve potansiyel oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde sergiledikleri performans çok belirleyici oluyor. Avrupa'nın elit kulüpleri tabii ki bu tip turnuvalardaki performansı baz alıyor. Sacha Boey de istikrarlı çıkışının yanı sıra Bayern Münih karşısında oynadığı futbolla Alman devine transfer yapmıştı. Bugün de benzer bir tablo Singo ile alakalı yaşanabilir" diye konuştu.

Wilfried Singo İngiliz devinin radarında: Rekor bonservisle transfer olacak

"YAKIN ZAMANDA TEKLİF GELEBİLİR"

Singo'nun İstanbul'daki Liverpool maçında oynadığı futbola vurgu yapan Küçük, "Özellikle Liverpool maçında çok farklı bir performans ortaya koymuştu ve İngiliz devi onu radarına aldı. Futbol dünyasındaki peş çok isim bunu net bir şekilde dile getiriyor. Yakın zamanda Liverpool'dan Singo hamlesi gelebilir. Olursa sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.

Wilfried Singo İngiliz devinin radarında: Rekor bonservisle transfer olacak

REKOR BONSERVİSLE TRANSFER

Sacha Boey'i 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e satan Galatasaray, Singo'dan bu miktarın iki katı bonservis geliri hedefliyor.

24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki maddeye dikkat çeken Ali Naci Küçük, "Singo'nun 60 milyon Euro serbest kalma bedeli var. Kadrosuna katmak isteyen kulüp herhangi bir bonservis pazarlığına girmeden 60 milyon Euro'yu yatırıp Singo'yu transfer edebilecek." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaraylı Mauro Icardi'ye 3 yıllık 120 milyon Euro: George Gardi transferi açıkladı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray yıldız hücumcuya 9 milyon Euro maaş önerdi!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.