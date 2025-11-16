Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray yıldız hücumcuya 9 milyon Euro maaş önerdi!

Galatasaray'da Ademola Lookman süreci adım adım ilerliyor. Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Ademola Lookman'a resmen sözleşme sundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray yıldız hücumcuya 9 milyon Euro maaş önerdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 18:26

Galatasaray'da yıldız transferleri devam ediyor. An itibarıyla sarı kırmızılı yönetim, Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman ile masaya oturdu ve Galatasaray kariyerindeki başlangıç maaşı olarak da 9 milyon Euroluk kontrat önerdi.

Galatasaray yıldız hücumcuya 9 milyon Euro maaş önerdi!

GALATASARAY'DAN 40 MİLYON EURO

İtalya basını, Galatasaray'ın Ademola Lookman transferi için vites yükselttiğini ve 40 milyon Euroluk bonservis sürecini planladığını duyurdu! Ayrıca Nijeryalı yıldızın da olumlu yaklaştığı süreçte, Galatasaray ile Atalanta'nın anlaşmasıyla birlikte Ademola Lookman'ın ivedi olarak imza atacağı iddia edildi.

Galatasaray yıldız hücumcuya 9 milyon Euro maaş önerdi!

ATALANTA VE 40 MİLYON EURO KRİTİĞİ

Yaz transfer döneminde Inter’in 45 milyon Euroluk teklifini geri çeviren Atalanta, o günlerde 50 milyon Euro talep etmişti.

Galatasaray yıldız hücumcuya 9 milyon Euro maaş önerdi!

ADEMOLA LOOKMAN VE BU SEZONU

Mutsuz olduğu Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman, bu sezon mavi siyahlılar ile 10 maça çıkmış ve 1 gollük katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ADEMOLA LOOKMAN'I BAŞKA KİMLER İSTİYOR?
Tottenham da yıldız oyuncuyu yakından takip ediyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A Milli Takım'da İspanya maçı öncesi kritik gelişme!
Rafa Silva kayıp! Tüm gözler onu aradı: Yine ortada yok
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.