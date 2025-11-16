Galatasaray yıldız hücumcuya 9 milyon Euro maaş önerdi!

Kategoriler
Galatasaray'da yıldız transferleri devam ediyor. An itibarıyla sarı kırmızılı yönetim, Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman ile masaya oturdu ve Galatasaray kariyerindeki başlangıç maaşı olarak da 9 milyon Euroluk kontrat önerdi.
İtalya basını, Galatasaray'ın Ademola Lookman transferi için vites yükselttiğini ve 40 milyon Euroluk bonservis sürecini planladığını duyurdu! Ayrıca Nijeryalı yıldızın da olumlu yaklaştığı süreçte, Galatasaray ile Atalanta'nın anlaşmasıyla birlikte Ademola Lookman'ın ivedi olarak imza atacağı iddia edildi.
Yaz transfer döneminde Inter’in 45 milyon Euroluk teklifini geri çeviren Atalanta, o günlerde 50 milyon Euro talep etmişti.
Mutsuz olduğu Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman, bu sezon mavi siyahlılar ile 10 maça çıkmış ve 1 gollük katkı sağlamıştı.