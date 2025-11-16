Galatasaray yıldız hücumcuya 9 milyon Euro maaş önerdi!

Galatasaray'da yıldız transferleri devam ediyor. An itibarıyla sarı kırmızılı yönetim, Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman ile masaya oturdu ve Galatasaray kariyerindeki başlangıç maaşı olarak da 9 milyon Euroluk kontrat önerdi.

GALATASARAY'DAN 40 MİLYON EURO

İtalya basını, Galatasaray'ın Ademola Lookman transferi için vites yükselttiğini ve 40 milyon Euroluk bonservis sürecini planladığını duyurdu! Ayrıca Nijeryalı yıldızın da olumlu yaklaştığı süreçte, Galatasaray ile Atalanta'nın anlaşmasıyla birlikte Ademola Lookman'ın ivedi olarak imza atacağı iddia edildi.

ATALANTA VE 40 MİLYON EURO KRİTİĞİ

Yaz transfer döneminde Inter’in 45 milyon Euroluk teklifini geri çeviren Atalanta, o günlerde 50 milyon Euro talep etmişti.

ADEMOLA LOOKMAN VE BU SEZONU

Mutsuz olduğu Atalanta'dan ayrılmak isteyen Ademola Lookman, bu sezon mavi siyahlılar ile 10 maça çıkmış ve 1 gollük katkı sağlamıştı.